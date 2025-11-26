Στάση εργασίας στο μετρό: Ουρές στις στάσεις λεωφορείων - Κατανόηση από τους επιβάτες

Ουρές έχουν σχηματιστεί σε πολλές στάσεις λεωφορείων στο Λεκανοπέδιο, λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας σε μετρό και τραμ, μετά το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στον Πειραιά.

Αρκετοί επιβάτες, σύμφωνα με το Orange Press Agency, έβλεπαν έκπληκτοι τις κατεβασμένες μπάρες στο μετρό και δυσανασχετούσαν, όμως όταν ενημερώνονταν για το συμβάν, οι περισσότεροι, έδειχναν κατανόηση για τους λόγους της κινητοποίησης.

«Θέλω πάρα πολλή προσοχή, ώστε τα άτομα που εργάζονται να είναι ασφαλή. Πρέπει όλα τα ελέγχουν. Θλιβερό να χαθεί ένας άνθρωπος πάνω στη δουλειά του. Στο μεροκάματό του;

Θέλει πολλή προσοχή. Έτσι έγινε και χάθηκαν και 57 παιδιά. Σε λίγο οι άνθρωποι θα πηγαίνουμε με τα πόδια για να είναι πιο σίγουροι» λέει μια επιβάτιδα που περίμενε υπομονετικά στη στάση του λεωφορείου.