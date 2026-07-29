Στη φυλακή ο άνδρας που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα στον Ντογιάκο - Οι κατηγορίες και ο «εντολέας»

Στη φυλακή οδηγήθηκε, κατόπιν της απολογίας του, ο 30χρονος άντρας που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τοποθετήσει χειροβομβίδα στην οικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος απολογήθηκε για διακεκριμένη κατοχή όπλου, φέρεται να επέμεινε στους ισχυρισμούς που είχε προτάξει και κατά την προανάκριση.

Ποιος έβαλε στα «χέρια» του τη χειροβομβίδα

Υποστήριξε ειδικότερα πως δρούσε κατ’ εντολήν κρατούμενου στις φυλακές Διαβατών, καταδικασμένου σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ο οποίος του είχε υποσχεθεί αμοιβή 2.500 ευρώ για να αφήσει την αμυντική χειροβομβίδα έξω από το σπίτι του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού.

Η σύλληψή του έγινε την περασμένη Παρασκευή στην Άνω Γλυφάδα, λίγη ώρα αφότου είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα, την οποία, σύμφωνα με τις αρχές, του παρέδωσε μέσα σε ποτήρι ένας 27χρονος Έλληνας που εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.

Την ίδια ώρα, ο ισοβίτης των φυλακών Διαβατών αντιμετωπίζει κατηγορία για ηθική αυτουργία στη διακεκριμένη κατοχή όπλου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, μετά την προθεσμία που έλαβε από τον ανακριτή.

Χειροβομβίδα - Έρευνες για τον ηθικό αυτουργό

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11:00 ο συλληφθείς για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα σε υψηλόβαθμους στόχους.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην Άνω Γλυφάδα, έχοντας μόλις παραλάβει μια αμυντική χειροβομβίδα με σκοπό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, να πλήξει έναν από πέντε υποψήφιους στόχους: έναν υψηλόβαθμο δικαστικό στο Παγκράτι, έναν αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., δύο δημοσιογράφους ή έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.

Διαβάστε ακόμα: Σε ύφεση η φωτιά στην Πάρο: «Κάηκαν 20 από τα 156 χλμ. του νησιού» – Καταγγελίες του πρώην δημάρχου

​Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 30χρονος φέρεται ως ο φυσικός αυτουργός, ο οποίος έλαβε 2.500 ευρώ για το χτύπημα από έναν ισοβίτη των φυλακών Διαβατών.

​Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πλέον αναζητά τον ηθικό αυτουργό που έδωσε την αρχική εντολή στον ισοβίτη για την οργάνωση του χτυπήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπορεί να είναι πρόκειται επίσης για έγκλειστο σε φυλακές ο οποίος είχε στόχο την εκδίκηση, για προσωπικούς λόγους.