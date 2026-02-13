Στην Αθήνα βρίσκονται αγρότες, μελισσοκόμοι, αλιείς και κτηνοτρόφοι για το μεγάλο συλλαλητήριο στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα, κλιμακώνοντας έτσι τις κινητοποιήσεις τους, κατόπιν απόφασης της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Εκεί θα βρίσκονται και δεκάδες τρακτέρ που θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή. Τους αγρότες υποδέχθηκαν φορείς και συνδικάτα που διαδήλωναν ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Το κονβόι των τρακτέρ, των ιδιωτικών οχημάτων και των πούλμαν που θα κατέβει από τη λεωφόρο Κηφισού, θα περάσει από τη λεωφόρο Αθηνών, από την πλατεία Καραϊσκάκη και θα κινηθεί ανάποδα στην Αγίου Κωνσταντίνου με κατεύθυνση προς Ομόνοια και ανάποδα στην Πανεπιστημίου μέχρι το Σύνταγμα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μπουν σε ισχύ οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας, που θα περιλαμβάνουν και αποκλεισμούς δρόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένεται να εντοπιστούν στις εισόδους της πόλης, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στην Αθηνών-Κορίνθου, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης κατά την ώρα των συλλαλητηρίων στη Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, στη λεωφόρο Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00.

Απολύμανση στα τρακτέρ λόγω ευλογιάς των προβάτων

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

Δείτε σχετικό βίντεο του Orange Press Agency:

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν περίπου 130 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν λίγο μετά τις 6 το πρωί.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.