To κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων πέρασε στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (11/0) ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς και ότι πιθανώς σχεδίαζε επίθεση σε στόχο ισραηλινών συμφερόντων.



Υπενθυμίζεται, ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.



Ο 37χρονος κατηγορούμενος είχε λάβει προθεσμία και σήμερα πρόκειται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή.

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