Πώς οι 4 συλλήψεις Παλαιστίνιων στην Κύπρο συνδέονται με τον 37χρονο στην Κρήτη: Φόβος για οργανωμένο δίκτυο

Νέες διαστάσεις έχει πάρει η σύλληψη τεσσάρων Παλαιστίνιων στην Κύπρο, και αποκαλύπτεται ότι έχουν σχέση με τον 37χρονο που ερευνάται για τρομοκρατία και «πιάστηκε» από τις αρχές στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος φέρεται να διατηρούσε επαφές με τους δύο από τους τέσσερις Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στη νησιωτική χώρα.

Συγκεκριμένα οι πηγές του philenews.com, αναφέρουν ότι ο 37χρονος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς και πως είχε στενή σχέση με τον 32χρονο και τον 38χρονο στην Κύπρο, παραπέμπει σε οργανωμένο τρομοκρατικό δίκτυο, που διερευνάται κατά πόσον ετοίμαζε ταυτόχρονα χτυπήματα στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο 37χρονος φαίνεται επίσης, να ομολόγησε πως εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή εκρηκτικών υλών σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία.

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Μάλιστα, και ο 38χρονος που εντοπίστηκε στην Κύπρο αναφέρεται ότι έχει λάβει την ίδια εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, στο στόχαστρο των αρχών έχει μπει ο 57χρονος συλληφθείς.

Στο μικροσκόπιο των κυπριακών αρχών ο 57χρονος συλληφθείς

Ο ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες, που έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, έχει τέσσερα παιδιά που φέρονται να υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Δεν προκύπτει κάτι για τα τέκνα του που να εμπνέει ανησυχία για την ασφάλεια του κράτους. Το θέμα παρακολουθείται και γίνονται οι δέουσες ενέργειες», δήλωσε αξιωματούχος στο κυπριακό μέσο.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και τα όσα μας αναφέρθηκαν από άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι σε θέση να γνωρίζει γεγονότα που αφορούν την επαγγελματική πορεία του γιου του υπόπτου που υπηρετεί στην Αστυνομία. «Δεν έχει δώσει καμία αφορμή με τη συμπεριφορά του».

Κύπρος: Το προφίλ του 57χρονου

Ο 57χρονος πατέρας, φέρεται να είναι ριζοσπαστικοποιημένος εδώ και καιρό. Αρχές ασφαλείας της Δημοκρατίας έχουν πληροφόρηση πως είχε συμμετάσχει σε εκδηλώσεις υπέρ του πλήγματος της 7ης Οκτωβρίου του 2023.

Υπό διερεύνηση είναι η σχέση του με την Χαμάς.

Το χρονικό των συλλήψεων σε Ελλάδα και Κύπρο

Υπενθυμίζεται ότι, στις συλλήψεις οδήγησε το γεγονός ότι εντοπίστηκαν χημικές ουσίες σε δύο περιοχές της Λάρνακας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για παρασκευή εκρηκτικών υλών υψηλής ισχύος.

Ακολούθησε η σύλληψη τεσσάρων προσώπων, 32, 38, 57 και 54 χρονών, ενώ παράλληλα, λίγες μέρες μετά συνελήφθη ο 37χρονος στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο άνδρας, κάτοχος ασύλου, εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο της περιοχής και βρέθηκε στο στόχαστρο των Αρχών μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής. Αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τρομοκρατικές πράξεις, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και κατοχή εκρηκτικών.