«Ο τραγουδιστής του πετούσε υπονοούμενα ότι εάν θέλει καριέρα, ξέρει πού είναι το υπνοδωμάτιο» - Τι είπε ο Λιάγκας

Ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε μέσα από το «Πρωινό» το περιεχόμενο των μηνύσεων που αναμένεται να κατατεθούν σε βάρος πολύ γνωστού τραγουδιστή και κάνουν λόγο για ασέλγεια από πλευράς του προς τους τρεις καταγγέλλοντες.

Διαβάστε επίσης - Λιάγκας για πασίγνωστο τραγουδιστή: «Δεν είναι ο Ρόκκος σίγουρα - Δεν θα παίξω την κολοκυθιά»

«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, με τεράστιο εκτόπισμα όχι μόνο στην πίστα, αλλά και στην ευρύτερη σόουμπιζ, ένα πολύ προβεβλημένο πρόσωπο που είναι και πάρα πολύ αγαπητός!

Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που είναι έτοιμοι να τον καταγγείλουν. Μαθαίνω και σας το μεταφέρω ότι εάν δεν αλλάξει κάτι, γιατί μπορεί να αλλάξει κάτι: μπορεί να υπάρξει ένας εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Η πρώτη μήνυση θα κατατεθεί αύριο. Η μήνυση που θα κατατεθεί αύριο έχει να κάνει με τον άνθρωπο που ήταν μουσικός στο συγκρότημα που έπαιζε στο κέντρο που τραγουδούσε ο συγκεκριμένος τραγουδιστής.

Θα καταγγείλει ασέλγεια, δεν θα καταγγείλει βιασμό, η οποία ασέλγεια έχει να κάνει με άσεμνες εκφράσεις, άσεμνους χαρακτηρισμούς και άσεμνες χειρονομίες από τον τραγουδιστή προς τον μουσικό του συγκροτήματός του μέσα στο καμαρίνι του καλλιτέχνη.

Που δεν πρόκειται να υπάρξει άλλος μάρτυρας για αυτά που έγιναν μέσα στο καμαρίνι, έχουν γίνει τουλάχιστον δύο φορές.

Σας αποκαλύπτω για πρώτη φορά τι θα λέει μέσα στη μήνυση ο καταγγέλλων, δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ή όχι. Πρώτη φορά ακούγονται αυτά τα πράγματα.

Θα μιλήσει για ασέλγεια τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο καμαρίνι.

Διαβάστε επίσης - Λιάγκας: «Είναι στην τελική ευθεία να κάνει μήνυση - Θα καταγγείλει ασέλγεια στο καμαρίνι του τραγουδιστή»

Θα πείτε γιατί πήγε και τη δεύτερη φορά; Θα σας πει ο άλλος γιατί φοβόμουν μη χάσω τη δουλειά μου, γιατί μου υποσχόταν ότι θα με ανεβάσει καλλιτεχνικά, γιατί εκτός από μουσικός είμαι και λίγο τραγουδιστής και μου έλεγε θα με βάλει μαζί του στην πίστα κλπ.

Θα πει διάφορα ο συγκεκριμένος. Σεξουαλική συνεύρεση δεν θα καταγγείλει, θα μιλήσει για προκαταρτικές πράξεις. Θα υπάρξουν δύο μάρτυρες, ένας άντρας και μια γυναίκα, που ήταν εργαζόμενοι στο μαγαζί που τραγουδούσε εκείνη την περίοδο ο τραγουδιστής. Αυτή είναι η μία καταγγελία που αύριο - το πιθανότερο - θα φτάσει σε επίπεδο μήνυσης».

«Στη δεύτερη περίπτωση, είναι ο άνθρωπος που σας είπα χθες ότι είναι από νησί. Ο καταγγέλλοντας κατοικεί σε νησί, όχι ο τραγουδιστής. Περιμένει την κίνηση του πρώτου για να κινηθεί και αυτός νομικά, έχει μια διαφορετική ιστορία.

Θα μιλήσει για μια σεξουαλική παρενόχληση που ξεκίνησε από τα καμαρίνια του νυχτερινού κέντρου που εμφανιζόταν τότε - άλλη χρονική περίοδος - ο συγκεκριμένος τραγουδιστής και κατέληξε μια φορά η σχέση τους, η φιλία τους στο σπίτι του τραγουδιστή.

Θα ισχυριστεί ο δεύτερος καταγγέλλων ότι εκεί του έκανε ανήθικες προτάσεις και πράξεις λέγοντάς του ότι "εάν προχωρήσεις με εμένα, σου υπόσχομαι ότι θα σε βοηθήσω να ανέβεις καλλιτεχνικά".

Δεν οικειοποιούμαι ούτε εγώ προσωπικά ούτε η εκπομπή τις καταγγελίες.

Απλά επειδή έχω κάνει και εγώ προσωπικό ρεπορτάζ και η Γιώτα Κηπουρού και όλη η ομάδα, γνωρίζουμε τι θα λεχθεί τις επόμενες ώρες στις μηνύσεις που θα κατατεθούν», συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Διαβάστε επίσης - Λιάγκας: «Υπάρχουν τουλάχιστον δύο άντρες πρόθυμοι να καταγγείλουν ασέλγεια από τον γνωστό τραγουδιστή»

«Δεν θα φύγεις, δεν θα πας πουθενά» φέρεται να είπε ο τραγουδιστής

Στο Πρωινό παρουσιάστηκαν και όσα ισχυρίζεται η πλευρά του μουσικού με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρει τα εξής:

«Πριν από ένα χρόνο βρέθηκαν στο καμαρίνι του τραγουδιστή και μετά από δύο ώρες του πρότεινε να πάνε μια βόλτα. Αρχικά, πήγαν από το σπίτι του τραγουδιστή με το πρόσχημα ότι έπρεπε να αλλάξει ρούχα.

Τελικά τον έπεισε να μείνει σπίτι. Κάθισαν μαζί από τις 2 τα ξημερώματα μέχρι τις 10 το πρωί. Ο τραγουδιστής δεν τον άγγιξε αλλά του έκανε ανήθικες προτάσεις. Του πετούσε υπονοούμενα ότι εάν θέλει να κάνει καριέρα, ξέρει πού είναι το υπνοδωμάτιο.

Ο τραγουδιστής δεν τον άφηνε να φύγει. Κάποια στιγμή, το πρωί με το πρόσχημα ότι είχε καλέσει ταξί, κατάφερε να φύγει από το σπίτι του τραγουδιστή και έφυγε τρέχοντας με τα πόδια.

Μετά από λίγο καιρό, ο τραγουδιστής του ζήτησε να συνεργαστούν στο κέντρο όπου εμφανιζόταν, λάθος του αλλά δέχθηκε να έρθει στην Αθήνα.

Επειδή δεν απάντησε σε μήνυμα που έστειλε ο τραγουδιστής, ο μαέστρο του είπε "για τον λόγο που έχεις καταλάβει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε"».

Μάλιστα, ανέφερε ότι - σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του μουσικού - όταν εκείνος είχε καλέσει ταξί για να φύγει από το σπίτι του τραγουδιστή και κινήθηκε προς την έξοδο, οι bodyguards του τραγουδιστή έδιωξαν το ταξί και του είπαν «σε θέλει πάνω» και τον ξανανέβασαν πάνω

«Δεν θα φύγεις, δεν θα πας πουθενά», φέρεται να του είπε ο γνωστός τραγουδιστής όπως ανέφερε η Γιώτα Κηπουρού στο Πρωινό.

«Ο δρόμος της επιτυχίας περνάει από τη σκάλα αυτή», εννοώντας τη σκάλα που οδηγεί στις κρεβατοκάμαρες του σπιτιού.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται στις μηνύσεις που αναμένεται να κατατεθούν τις επόμενες ημέρες, εκτός και αν αλλάξει κάτι στην πορεία ή προκύψει κάποιος εξωδικαστικός συμβιβασμός, όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό.