Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του ζευγαριού των γιατρών που διατηρούν την κλινική, ρίχνοντας φως στις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γιατροί κατηγορούνται για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Νωρίτερα σήμερα, είχαν μεταφερθεί στο ΑΤ Κυψέλης, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση, έπειτα από τις έρευνες της αστυνομίας στο ιατρείο και το σπίτι τους.

Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εκπομπή Live News το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο.

Πρόκειται για στοιχείο που, όπως επισημάνθηκε, αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί με ακρίβεια αν η κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώθηκε πριν ή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Διαβάστε ακόμα: «Κόλαφος» η Ματίνα Παγώνη για τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Δεν υπήρχε απινιδωτής - Γιατρός χωρίς ειδικότητα»

Πόση ώρα ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το πρώτο πολύ σημαντικό εύρημα -κατά τα στελέχη της ασφάλειας Αθηνών – είναι η ώρα άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Αν και η γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι το ραντεβού με τον τραγουδιστή ήταν προγραμματισμένο για τις 16.00 και ότι εκείνος καθυστέρησε περίπου 30 λεπτά, μέσα από βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική περίπου στη 1 το μεσημέρι.