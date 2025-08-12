Στις φλόγες η δυτική Ελλάδα: «Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Ζάκυνθο» - Πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Πρέβεζα, Άρτα

Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, την ώρα που στη Βόνιτσα υπάρχουν αναφορές για καμένη κατοικία, ενώ νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε περιοχές της Άρτας και της Πρέβεζας.

Παράλληλα, συνεχείς είναι οι εκκενώσεις οικισμών με μηνύματα από το 112, στην Κεφαλονιά οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, ενώ μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη Φωκίδα.

«Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Ζάκυνθο»

Ο δήμαρχος της Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, ανέφερε στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤΝews ότι «η φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί.

Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά.

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό», είπε επίσης ο δήμαρχος, υπενθυμίζοντας τα μηνύματα 112 που καλούν τους κατοίους του Αγαλά να απομακρυνθούν προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο και από το Κερί προς τη Ζάκυνθο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Πληροφορίες για καμένο σπίτι στη Βόνιτσα

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για καμένο σπίτι στη Βόνιτσα, όπου φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Παλιάμπελα. Το aitolianews.gr κάνει λόγο για πολυτελές σπίτι που παραδόθηκε στις φλόγες.

Οι δυνάμεις που έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στην περιοχή ήχησε το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους στην περιοχή της Βόνιτσας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 και στους κατοίκους της περιοχής Βαρκό, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Παλιάμπελα.

Φωτιά και εκκένωση στην Πρέβεζα

Την ίδια ώρα, φωτιά ξέσπασε και στην Πρέβεζα, στην περιοχή Γυμνότοπος. Για την κατάσβεση έσπευσαν και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στους κατοίκους της περιοχής στάλθηκε μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς την περιοχή Κερασώνας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γυμνότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Κερασώνα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Μέτωπο και στην Άρτα - Εκκενώθηκε οικισμός

Φωτιά εκδηλώθηκε και στην Άρτα, στην περιοχή Αμμότοπος. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Στους κατοίκους της περιοχής στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλεί σε απομάκρυνση από την περιοχή Αμμότοπος προς την Καμπή.

«Υπό έλεγχο το μέτωπο στην Κεφαλονιά» - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Στην Κεφαλονιά, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φαρακλάτων, Ευάγγελο Μαρινάκη.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤΝews ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

«Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα σε δύσβατη, ορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση», δήλωσε στη δημοσιογράφο Κατερίνα Δούκα τονίζοντας ότι παρά το μεγάλο μέτωπο και τους ισχυρούς ανέμους, «δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων».

Όπως ανέφερε η πυρκαγιά για την οποία στάλθηκε και μήνυμα του 112 ξέσπασε ανάμεσα στα χωριά Φαρακλάτα και Προκοπάτα ωστόσο χάρη η «συμβολή των χερσαίων δυνάμεων ήταν καθοριστική για να μην κινηθεί απειλητικά η πυρκαγιά».

Παρά το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ήταν οι άνεμοι και τα εναέρια μέσα που πλέον συνδράμουν στην κατάσβεσή της.

«Βρισκόμαστε σε πολύ καλή φάση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρακλάτων προσθέτοντας ότι στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον κεντρικό υποσταθμό της ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να τον απειλήσει, ενώ σημειώθηκαν προσωρινές διακοπές ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του νησιού για λόγους ασφαλείας. Το ρεύμα,όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, επανέρχεται σταδιακά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και αυτή την ώρα επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες OTA.

Πυρκαγιά και στη Φωκίδα

Φωτιά εκδηλώθηκε και στη Φωκίδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Δάφνος, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.