Στις θέσεις τους οι 388 κάμερες σε φανάρια της Αττικής - Πώς θα πιάνουν παραβάτες

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την εγκατάσταση των 388 καμερών της Περιφέρειας Αττικής. Θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή οδικών παραβάσεων και ειδικότερα θα βεβαιώνουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Ύστερα από υποδείξεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, οι κάμερες τοποθετήθηκαν σε διασταυρώσεις όπου έχει παρατηρηθεί αυξημένη παραβατικότητα ή επικινδυνότητα.

Οι κάμερες θα λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη.

Όπως γίνεται γνωστό από την ΕΡΤ, η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία τους θα αρχίσει με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΛΑΣ.

Και μόνο η παρουσία τους, ωστόσο, φαίνεται να παίζει ρόλο στην οδηγική συμπεριφορά καθώς υπάρχει μία αυτοσυγκράτηση στο πορτοκαλί.

Στη συμβολή της λεωφόρου Κατεχάκη με τη λεωφόρο Μεσογείων, σε έξι φανάρια έχουν τοποθετηθεί πέντε κάμερες, κάτι εξαιρετικά ενδεικτικό.

Καλύπτονται οι διαφορετικές κατευθύνσεις κυκλοφορίας, μεταξύ αυτών το ρεύμα από την Καισαριανή και την έξοδο προς τη λεωφόρο Κατεχάκη.

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Πώς θα λειτουργούν οι κάμερες

Οι κάμερες θα τραβούν υλικό από τα φανάρια και ειδικότερα έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο, υψηλής ευκρίνειας. Αυτό θα αποστέλλεται στο Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας και στην Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου η παράβαση να ελέγχεται και να βεβαιώνεται.

Η σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Εφόσον το πρόστιμο δεν εξοφληθεί ή δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η οφειλή θα διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ.

Υπάρχει πρόβλεψη να μην φαίνονται τα πρόσωπα των οδηγών, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.