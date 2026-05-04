Στο χειρουργείο οι δύο ανήλικοι που είχαν ατύχημα με πατίνι: Τι λέει ο ΚΟΚ και παραβλέπουν οι οδηγοί

Σε χειρουργείο πρόκειται να υποβληθούν σήμερα τα δύο ανήλικα παιδιά τα οποία είχαν ατύχημα με ηλεκτρικά πατίνια, γεγονός που ανοίγει ξανά τον διάλογο για τη χρήση τους αλλά και για το τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Το ένα παιδί είναι 11 ετών είχε ατύχημα με πατίνι, το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισσίας, την ώρα που το παιδί έπαιζε στον χώρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε γονέας άλλο παιδί που κινείτο με πατίνι έπεσε πάνω στον 11χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο της Πάτρας.

Στη δεύτερη περίπτωση την περασμένη Παρασκευή στο Ρίο ένα παιδί τραυματίστηκε από πατίνι.

Υπενθυμίζεται ότι, ένας 13χρονος σκοτώθηκε στην Ηλεία, επίσης μετά από τραυματισμό με πατίνι προ ημερών.

Ηλεκτρικά πατίνια: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Τα πολλά περιστατικά με πατίνια, τα οποία έχουν θέση σε κίνδυνο τη ζωή ενηλίκων και ανηλίκων προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. O Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει για τα ηλεκτρικά πατίνια, τα εξής:

Οι χρήστες τους υποχρεούνται να φέρουν κράνος και ανακλαστικό γιλέκο, (σχεδόν κανείς δεν φορά κράνος και κυρίως γιλέκο),

απαγορεύεται να κινούνται σε δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα και να κινούνται με ταχύτητα άνω των 25 χλμ./ώρα (άνω των 6 χλμ./ώρα αν είναι ανήλικοι).

Ο νέος ΚΟΚ μείωσε το όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές στα 30 χλμ./ώρα, ώστε να επιτραπεί στα οχήματα μικροκινητικότητας να κινούνται σε… περισσότερους δρόμους, ακόμη και σε κεντρικές λεωφόρους, με όρους όπως τα υπόλοιπα δίτροχα (μοτοσικλέτες κλπ.), όπως αναφέρει το tempo24.news. Από την άλλη, όμως, θεσπίζει αυστηρότατες ποινές για τη μη τήρηση των ορίων ταχύτητας, τη μη χρήση κράνους, κάνοντας αναφορά και στα οχήματα μικροκινητικότητας, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την αντικανονική προσπέραση.

Με τις ποινές να είναι αυστηρότατες, προβλέποντας πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 10.000 ευρώ και ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών, μπαίνουν στο παιχνίδι και οι οδηγοί των οχημάτων μικροκινητικότητας, τους οποίους αφορά επίσης η κατηγορία παραβάσεων Ε3, δηλαδή οι υψηλής επικινδυνότητας παραβάσεις και η αντικοινωνική οδήγηση.

Καμπανάκι γιατρών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους

Ο παιδοχειρουργός του Καραμανδανείου Βασίλης Αλεξόπουλος σε προ ημερών δηλώσεις του κάνει έκκληση, αφού έφηβοι-χρήστες πατινιών φτάνουν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο σχεδόν σε καθημερινή βάση με τραύματα: «Ευτυχώς, στην Πάτρα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάτι σοβαρό. Όμως, τα κατάγματα άκρων ή οι κακώσεις είναι, δυστυχώς, συχνό φαινόμενο».

«Οι γονείς θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί με τα παιδιά τους και να τα καθοδηγούν», τονίζει ο κ. Αλεξόπουλος. «Μέχρι κι εμένα πήγε να με τραυματίσει πατίνι, που οδηγούσε νεαρός. Και ο οποίος είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.