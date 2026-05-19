Μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει οι αναφορές για έντονη μυρωδιά στον νότιο Τομέα στην Αθήνα. Αν και μέχρι στιγμής το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σημείωσε ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή, εκτεταμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής.

Μάλιστα, λόγω της αναστάτωσης, εύλογα πολλοί δήμοι των περιοχών που επηρεάστηκαν εξέτασαν την εκκένωση σχολείων και δημαρχείων. Σε ατομικό επίπεδο, μπορούμε επίσης να προφυλαχτούμε.

Η Σταματούλα Τσικρικά, η Πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, επεσήμανε στην ΕΡΤ, ότι τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και όχι μόνο, καλό θα ήταν να μείνουν σε εσωτερικούς και καλά αεριζόμενους χώρους ώστε να αποτραπεί η είσοδος της έντονης οσμής στο εσωτερικό.

Αναφορικά με τη χρήση κλιματισμού, η οποία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών φέρεται να έχει αρχίσει, τόνισε ότι πρέπει να μπαίνουν στην λειτουργία «εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα» και όχι με την ανακύκλωση του εξωτερικού αέρα, κάτι που πρέπει επίσης να κάνουμε και στο αυτοκίνητο αν κινούμαστε σε αυτές τις περιοχές.

Η γιατρός συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα τα οποία πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως άσθμα, και λαμβάνουν αγωγή για τη νόσο τους, τονίζοντας ότι πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με τον πνευμονολόγο τους.

ΔΕΣΦΑ: «Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου»

Αν και η οσμή παραπέμπει σε διαρροή φυσικού αερίου,από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι: «Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».