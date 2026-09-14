Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ τα οικονομικά των γιατρών: Τιμολόγια, αποδείξεις και άνοιγμα λογαριασμών

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια, η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε νέα ποινική δίωξη στο ζευγάρι γιατρών, στο ιατρείο των οποίων έχασε τη ζωή του ο λαϊκός τραγουδιστής. Πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και θα απολογηθούν αύριο Τρίτη (159).

Παράλληλα με την ποινική έρευνα για τη θανατηφόρα έκθεση, στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία και η δραστηριότητα των δύο συλληφθέντων γιατρών του Κολωνακίου. Οι φορολογικές αρχές διενεργούν εξονυχιστικό έλεγχο, έχοντας ήδη εντοπίσει σημαντική ασυμφωνία ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την κινητή/ακίνητη περιουσία τους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το OPEN ελέγχουν την ακρίβεια και τη γνησιότητα τιμολογίων και αποδείξεων καθώς στο φόντο υπάρχουν οι «ταρίφες» θεραπειών που κόστιζαν έως και χιλιάδες ευρώ και χρειάζεται να διαπιστωθεί αν όλα αυτά τα ποσά περνούσαν μέσα από τα επίσημα βιβλία του ιατρείου και φορολογούνταν κανονικά.

Μάλιστα, αναμένεται να «ανοίξουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ώστε να ελεγχθούν οι καταθέσεις, οι κινήσεις, οι συναλλαγές με τις κάρτες και οι συναλλαγές μεταξύ συγγενικών επιχειρήσεων, αλλά και θυρίδες ή εξωχώριες εταιρείες.

Τα στοιχεία που οδήγησαν σε αναβάθμιση της κατηγορίας

Σε αυτή την απόφαση φαίνεται πως συνέβαλαν, κατά πληροφορίες, τα νέα στοιχεία που κατέθεσε η ΕΛ.ΑΣ και σχετίζονται κυρίως με εκθέσεις για ψηφιακά πειστήρια που έχουν συλλέξει κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες, και κυριώς η έκθεση για το μηχάνημα πλασματαφαίρεσης, το οποίο κατέγραψε τους ακριβείς χρόνους.

Σημειώνεται πως, η πλήρης ανασύνθεση των γεγονότων μέχρι ο τραγουδιστής να χάσει πλήρως τις αισθήσεις του είναι, κατά τους ειδικούς, ζωτικής σημασίας, ώστε οι δικαστικές αρχές να αποφανθούν για τις ακριβείς συνθήκες του ξαφνικού θανάτου και να αποτυπώσουν τις ποινικές ευθύνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, φως αναμένεται να ρίξουν επίσης τα αποτελέσματα των ειδικών, ιστολογικών κ.α , εργαστηριακών εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας.

Η φωτογραφία «κλειδί» με τον Μαζωνάκη με κλειστά τα μάτια

Στο επίκεντρο οι δικαστικές Αρχές έχουν θέσει, μεταξύ άλλων, φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε η γιατρός κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, στην οποία απεικονίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής με κλειστά τα μάτια.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία είχε διαγραφεί και στη συνέχεια ανακτήθηκε, εξετάζεται από τις αρχές, ώστε να διευκρινιστεί εάν υπάρχουν ενδείξεις από το μηχάνημα σχετικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και εάν είχε αποσταλεί σε τρίτο πρόσωπο.

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Στο μικροσκόπιο και δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνει και δεύτερο ιατρείο που συνδέεται με τους δύο γιατρούς, αυτή τη φορά στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα ερευνάται η σχέση τους με εταιρεία εισαγωγής ιατρικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ζευγάρι των γιατρών φέρεται να συνδέεται με εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τη δραστηριότητά τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται χώρος στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, όπου βρίσκεται η έδρα της συγκεκριμένης εταιρείας. Όπως μετέδωσε το ERTnews, διαχειρίστρια της εταιρείας εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο του γιατρού, ενώ μέχρι και την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο κουδούνι της εταιρείας αναγραφόταν το όνομα του γιατρού. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το όνομα αφαιρέθηκε στη συνέχεια.

Ερωτήματα για τη νομιμότητα του ιατρικού εξοπλισμού

Παράλληλα, εξετάζεται και το καθεστώς υπό το οποίο βρισκόταν συγκεκριμένο ιατρικό μηχάνημα στον χώρο.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεονάρδου, φέρεται να ανέφερε ότι «το μηχάνημα βρίσκεται εκεί παρανόμως και παρατύπως», θέτοντας ερωτήματα για τη νομιμότητα της παρουσίας και χρήσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού.