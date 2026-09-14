Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με το ERTnews, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνει και δεύτερο ιατρείο που συνδέεται με τους δύο γιατρούς, αυτή τη φορά στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα ερευνάται η σχέση τους με εταιρεία εισαγωγής ιατρικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ζευγάρι των γιατρών φέρεται να συνδέεται με εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τη δραστηριότητά τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται χώρος στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, όπου βρίσκεται η έδρα της συγκεκριμένης εταιρείας. Όπως μετέδωσε το ERTnews, διαχειρίστρια της εταιρείας εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο του γιατρού, ενώ μέχρι και την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο κουδούνι της εταιρείας αναγραφόταν το όνομα του γιατρού. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το όνομα αφαιρέθηκε στη συνέχεια.

Ερωτήματα για τη νομιμότητα του ιατρικού εξοπλισμού

Παράλληλα, εξετάζεται και το καθεστώς υπό το οποίο βρισκόταν συγκεκριμένο ιατρικό μηχάνημα στον χώρο.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεονάρδου, φέρεται να ανέφερε ότι «το μηχάνημα βρίσκεται εκεί παρανόμως και παρατύπως», θέτοντας ερωτήματα για τη νομιμότητα της παρουσίας και χρήσης του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Στο μικροσκόπιο και άλλες περιπτώσεις πλασμαφαίρεσης

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις ασθενών που είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στον συγκεκριμένο χώρο.

Σύμφωνα με το ERTnews, γυναίκα που είχε υποβληθεί στη συγκεκριμένη θεραπεία χρειάστηκε να νοσηλευθεί περίπου έναν χρόνο πριν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, καθώς παρουσίασε επιπλοκές.

Ο διευθυντής Νεφρολογικού Κέντρου και Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Χρήστος Ιατρού, ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο ιατρείο μέσω ασθενούς που είχε νοσηλευθεί.

Όπως είπε, η γυναίκα ερχόταν από την Κύπρο προκειμένου να υποβληθεί στη συγκεκριμένη θεραπεία, ενώ, σύμφωνα με όσα του είχε μεταφέρει ο πατέρας της, είχε καταβάλει σημαντικό χρηματικό ποσό.

Γεωργιάδης: «Χρειάζεται επανασχεδιασμός των ελέγχων»

Στο μεταξύ, την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κενά στο υφιστάμενο σύστημα και ανέφερε ότι εξετάζεται η αναμόρφωσή του, ώστε οι πολίτες να μπορούν να γνωρίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιες ιατρικές πράξεις και υπηρεσίες επιτρέπεται να παρέχει κάθε ιατρείο.

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε την εξέταση της δυνατότητας τοποθέτησης QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου, μέσω του οποίου ο πολίτης θα μπορεί να πληροφορείται για ποιες υπηρεσίες και ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένος ο συγκεκριμένος χώρος.

Ο ΙΣΑ ζητά την άρση του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ζητήσει από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την άρση του δικαιώματος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από τους δύο γιατρούς.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν προκύψει.

Στο πλαίσιο αυτό, στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον το δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι, η παρουσία και χρήση ιατρικών μηχανημάτων στους συγκεκριμένους χώρους, καθώς και η εταιρεία εισαγωγής ιατρικού εξοπλισμού που φέρεται να συνδέεται με τους δύο γιατρούς.

