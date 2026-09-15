Στο μικροσκόπιο των Αρχών το ιατρείο του Κολωνακίου – Οι «χρυσές» χρεώσεις και οι θεραπείες έως 15.000 ευρώ

Αποκαλυπτικές είναι οι πληροφορίες, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα ποσά που εισέπρατταν οι γιατροί του Κολωνακίου, μέσα στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, για τις θεραπείες που προσέφεραν στους πελάτες τους.

Μία απλή επίσκεψη κόστιζε 300 με 350 ευρώ και, όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, ένα ποσοστό περίπου 80% ήταν μαύρα.

Αν ο γιατρός έκανε στον πελάτη μια αρχική διάγνωση, τότε έπρεπε να πληρώσει από 180 - 400 ευρώ, αναλόγως με τι διάγνωση.

Ένας βασικός κύκλος συνεδριών κοστίζει από 5.000 έως 5.800 ευρώ.

Μία θεραπεία 3-6 εβδομάδων τις χρέωναν 10.000 έως 15.000 ευρώ.

Ένα εύρημα που προκαλεί εντύπωση είναι η ανάλυση αποβλήτων αίματος, μια εξέταση που κόστιζε 600-700 ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας, που οι συγκεκριμένοι γιατροί της είπαν ότι θα έπρεπε να κάνουν προετοιμασία για την απόκτηση παιδιού, καθαρίζοντας το αίμα της και ζητώντας της 10.000 ευρώ.