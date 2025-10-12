Στο νοσοκομείο με ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στο νοσοκομείο μετά από ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Ο Μακαριότατος, αισθάνθηκε αδιαθεσία και επισκέφθηκε το νοσοκομείο.
Διαβάστε ακόμη: Ισχαιμικό επεισόδιο: Τι είναι, πώς γίνεται η διάγνωση και πώς αντιμετωπίζεται
Η κατάστασή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία ωστόσο θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», για καθαρά προληπτικούς λόγους.
