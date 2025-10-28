Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Η Ελλάδα παρουσίασε το νέο της οπλοστάσιο

Η Θεσσαλονίκη γέμισε παλμό και υπερηφάνεια στη φετινή στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν την παραλιακή λεωφόρο για να δουν από κοντά τις εντυπωσιακές διελεύσεις στρατιωτικών τμημάτων, αρμάτων μάχης και αεροπορικών σχηματισμών, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την εντυπωσιακή παρέλαση παρακολούθησαν: οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι προξενικών αρχών κ.ά.

Από τα Rampage στα drones

Για πρώτη φορά, το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων παρουσίασε στο κοινό προηγμένα μέσα άμυνας, στο πλαίσιο της “Ατζέντας 2030” του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του νέου Δόγματος Αποτροπής που χαράσσουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η φετινή παρέλαση αποτέλεσε σημείο αναφοράς, καθώς για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στο κοινό προηγμένα οπλικά συστήματα:

Πύραυλοι Rampage και συλλογές SPICE : μετατρέπουν βόμβες γενικής χρήσης σε κατευθυνόμενα όπλα υψηλής ακρίβειας.

Άρματα Leopard : εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» για προστασία από επιθέσεις στον πύργο.

Πολεμική Αεροπορία : παρουσίασε τους πυραύλους Meteor και Scalp, που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της.

Σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου “Υπερίων” : σχεδιασμένο για την εξουδετέρωση εχθρικών drones.

Ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών : ενισχύει την ασφάλεια σε επιχειρήσεις ξηράς.

Anti-drone “Κένταυρος” : ελληνικής κατασκευής, δοκιμασμένο με επιτυχία σε φρεγάτες που συμμετείχαν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αντιαρματικοί πύραυλοι Spike NLOS : με δυνατότητα πλήγματος σε μεγάλες αποστάσεις.

Μη επανδρωμένα οχήματα και drones : τόσο αέρος όσο και θαλάσσης, καθώς και mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Αυτόνομα ελικόπτερα και UAVs κάθετης απογείωσης: αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για επιχειρησιακή υπεροχή.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Όλα τα παραπάνω συστήματα συνθέτουν την αποκαλούμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν πολυεπίπεδο θόλο προστασίας που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με την επιχειρησιακή εμπειρία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλέγμα άμυνας που περιλαμβάνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, θαλάσσια μέσα, συστήματα επιτήρησης και δικτυοκεντρικού ελέγχου.

Ηχηρό μήνυμα Δένδια

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε: «Με την Ατζέντα 2030 ως οδικό χάρτη βαθιάς μεταρρύθμισης, τη Νέα Δομή Δυνάμεων, τον 12ετή Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών και την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, οικοδομούμε τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της Νέας Ελλάδας».

Πολιτική παρουσία στην Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Η παρουσία του Τμήματος Καινοτομίας στην παρέλαση δεν ήταν απλώς μια εντυπωσιακή επίδειξη, αλλά μια σαφής δήλωση: οι Ένοπλες Δυνάμεις μπαίνουν σε μια νέα εποχή τεχνολογικής αυτονομίας, επιχειρησιακής ευελιξίας και εθνικής αυτοπεποίθησης.