Συγκλονίζει μητέρα θύματος Τεμπών: «Δεν ρωτάνε για τα παιδιά που χάθηκαν και ασχολούνται με το κόμμα Καρυστιανού»

Την παραίτση της Μαρία Καρυστιανού από την προεδρία στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ζητούν οι οικογένειες με βασική γραμμή ότι όφειλε να το κάνει από τη στιγμή που ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος.

Την ίδια άποψη έχει και Άλμα Λάτα, μητέρα θύματος των Τεμπών, η οποία μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Live News του Mega, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού τη στιγμή που κανείς δεν είναι φυλακή για το δυστύχημα.

«Θέλω να ξεκινήσω να πω, ότι είναι λυπηρό. Πλησιάζουν τρία χρόνια και κανείς δεν είναι μέσα στη φυλακή. Και ο τελευταίος που φταίει για αυτή την τραγωδία, ο σταθμάρχης αυτή τη στιγμή πίνει καφέ και βλέπει τηλεόραση. Είναι λυπηρό που κανείς δεν ρωτάει για τα παιδιά που χάθηκαν, που τα κάψανε μέσα και ασχολούνται με ποιο κόμμα θα κάνει η κυρία Καρυστιανού» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και προσθέτει: «Εγώ σαν μάνα που πονάω το ίδιο με την κυρία Μαρία, πρέπει να κάνουμε σκληρό αγώνα αυτή τη στιγμή μέσα στα δικαστήρια. Γιατί όπως λέει και η Μαρία η ανάκριση δεν έγινε σωστά. Γιατί δεν είχε τον πρώτο λόγο.

Και πρέπει όλοι μαζί, όλες οι οικογένειες μαζί με τους δικηγόρους να δώσουμε σκληρή μάχη μέσα στα δικαστήρια».

Μητέρα θύματος για Καρυστιανού: «Με το κόμμα συμφέρον έχουν αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της»

Αναφορικά με το αν βλέπει θετικά το κόμμα Καρυστιανού η κυρία Λάτα απάντησε: «Και βέβαια όχι. Δεν είναι η στιγμή που η Μαρία πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση. Με αυτή την κίνηση, συμφέρον έχουν αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της. Είναι μόνο αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν. Είναι αυτοί που θέλουν να ,ην σηκώσει η Μαρία το κεφάλι της.

Θα δει η ίδια. Όπως λέει ότι με χτυπάνε κάτω από τη μέση, τώρα θα τους χτυπήσουν παντού. Θα τους χτυπήσουν παντού και θα τους χρησιμοποιήσουν παντού. Θα κλειστεί μέσα στο σπίτι της και δεν θα μπορέσει να ζητάει δικαιοσύνη για τη Μάρθη.

Οι ψυχές των παιδιών μας γυρνάνε μέσα στα σπίτια μας. Δεν θα το συγχωρέσει ποτέ η Μάρθη αυτό στην Μαρία, στη μάνα της. Τώρα μαζί με εμάς, πρέπει να δίνει σκληρό αγώνα, μέσα στ δικαστήρια. Με τον κόσμο που βγήκε στο Σύνταγμα που ήμουν και εγώ εκεί. Τους έχουμε δίπλα μας, έξω από τα δικαστήρια, για να δώσουμε την τελευταία μάχη στον Εισαγγελέα».

'Αλμα Λάτα: «Δεν θα ψήφιζα ένα κόμμα Καρυστιανού»

Τέλος στο ενδεχόμενο να ψηφίσει ένα κόμμα Καρυστιανού η κυρία Άλμα Λάτα απαντά: «Όχι, (δεν θα ψήφιζα Καρυτιανού) γιατί για να φτιάξεις ένα κόμμα θα σε ψηφίζει ο κόσμος, δεν θα ψηφίζει μόνο για την Μάρθη.

Δεν θα σε ψηφίζει σαν πονεμένη μάνα που έχασε το παιδί της με το χειρότερο τρόπο. Θα σε ψηφίζει για τα προβλήματα του. Για τις Ένοπλες Δυνάμεις. για τον αγροτικό τομέα, για την παιδεία, την εκπαίδευση. Πρέπει να ασχοληθείς με όλα τα προβλήματα όταν θα πας εκεί στη Βουλή, να παντήσεις για τα πάντα. Δεν θα απαντήσεις μόνο για τα Τέμπη, θα απαντήσεις για τα προβλήματα του.

Άρα εσύ αυτή τη στιγμή ένα χρόνο που έχεις στη διάθεση σου. δεν μπορείς να κυνηγήσεις και να πας στα δικαστήρια για το παιδί σου. Να τους βάλουμε στη φυλακή. Αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας. Και τώρα να ασχολείσαι με το ποιον θέλεις δίπλα και πώς θα οργανώσεις το κόμμα. Δεν γίνονται αυτά συγχρόνως», δήλωσε η μητέρα θύματος.