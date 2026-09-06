Συγκλονίζει ο θείος του πιλότου στην Τανάγρα: «Οι γονείς του τρέμανε γιατί το αεροπλάνο ήταν παλιό»

Συγκονίζει ο θείος του άτυχου Σμηναγού ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την πτώση μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Η επίδειξη των αεροσκάφων της αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή.

Αμέσως μετά τη συντριβή σημειώθηκε έκρηξη, ενώ δεν υπάρχει προς ώρας επίσημη ενημέρωση για το αν οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτίναξης.

Το τραγικό σημείο της υπόθεσης είναι πως ο Σμήναγος θα είχε το επόμενο Σάββατο την βάφτιση της 5 μηνών κόρης του.

Φανερά συναισθηματικά φορτισμένος ο θείος του Σμηναγού είπε: «Εμείς ήμασταν στο χωριό, το σόου έγινε στη Τανάγρα και απλώς πήρε ο διοικητής από κάτω και είπε ότι χάθηκε ο Δημήτρης. Ήταν πολύ καλό παιδί, από μικρός ήθελε να γίνει πιλότος. Έκοβε φωτογραφίες, πέντε χρονών, τα αεροπλάνα και τα κάρφωνε στις πόρτες. Χρυσό παιδί, παντρεύτηκε, θα κάναμε και τη βάφτιση, είχε ένα κοριτσάκι 5 μηνών και στις 12 του μηνός θα το βαφτίζαμε στην Πρέβεζα και τελείωσε αυτό ήταν.

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Είχε πάρει σπίτι στη Πάτρα για να είναι κοντά στην Ανβραβίδα. Τώρα, τελευταία είχε γίνει εκπαιδευτής σε πέντε αεροπλάνα. Για ένα αεροπλάνο 60 χρονών, 50 χρονών τώρα τι να λέμε, έπρεπε να τα καταργήοσυν από τη πρώτη στιγμή».

Επιπλέον ο ίδιος ο αδικοχαμένος σμηναγός έλεγε πως τα αεροπλάνα είναι παλιά, ενώ ο θείος του σημειώνε χαρακτηριστικά να φύγει, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως τα συντηρούν.

«Περνούσε από εδώ πάνω από το σπίτι μου συνέχεια. Στο χωριό όλοι οι χωριανοί καμαρώνανε και όλα τα χωριά. Η οικογένεια δεν μπορεί να το πιστέψει ακόμα, τι να πουν. Οι γονείς είναι τρελαμένοι, δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι δεν θα το δουν ξανά το παιδί. Ήταν πολύ καλός μαθητής και πάντα το όνειρό του ήταν αυτό, έλεγε ''αν δεν γίνω πιλότος δεν θέλω''. Δεν ήθελε να μείνει μηχανικός αεροσκαφών, ήθελε να πετάει. Το θεωρούσε πιο καλό δηλαδή, να προστατεύσει τη πατρίδα από πάνω παρά να είσαι με ένα κατσαβίδι και με ένα κλειδί να επισκευάζεις κάτι.

Ήταν δεκατρία χρόνια με το ίδιο αεροπλάνο. Φοβόταν, και κάθε μέρα οι γονείς του τρέμανε. Κάθε μέρα που ξεκίναγε, τρέμανε. Ο λόγος ήταν ότι το αεροπλάνο ήταν παλιό. Μακάρι να είναι τα τελευταία παιδιά και να τα αποσύρουν. Να τα αποσύρουν αύριο το πρωί, όχι το 2027 που λένε».