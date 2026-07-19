Θερινές εκπτώσεις και εργασιακή εκμετάλλευση: «Πρεμιέρα» με καύσωνα και μαζική απεργία εμποροϋπαλλήλων

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Ερμού, την Αιόλου και άλλους εμπορικούς δρόμους του κέντρου, καθώς τα καταστήματα είναι σήμερα ανοιχτά για να επωφεληθούν από τις θερινές εκπτώσεις, ενώ στο χαώδες σκηνικό προσθέτει η απεργία των εμποροϋπαλλήλων, που διεκδικούν την καταργημένη αργία της Κυριακής.

Αθηναίοι και τουρίστες, πάτα την έντονη ζέστη, κάνουν τις βόλτες τους στα μαγαζιά ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που βγαίνουν «φορτωμένοι» με σακούλες. Άλλοι κάνουν διερευνητικές επισκέψεις στα καταστήματα, συγκρίνοντας τιμές.

Θερινές εκπτώσεις - Μεγάλη απεργία στο εμπόριο: «Απαιτούμε ανθρώπινα ωράρια»

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, αψηφώντας τις ακραίες συνθήκες του καύσωνα.

Οι απεργοί έκαναν αρχικά μαζική συγκέντρωση στην οδό Αιόλου και στη συνέχεια πραγματοποίησαν δυναμική πορεία μέσω της οδού Αθηνάς, καταλήγοντας στον πεζόδρομο της Ερμού.

Εκεί, φώναξαν συνθήματα και μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια σε εργαζόμενους και καταναλωτές, διαμηνύοντας ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση της Κυριακάτικης αργίας κλιμακώνεται.

«Τα καταστήματα είναι κουφάρια χωρίς τους εργαζόμενους»

​Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, Ηλιάνα Χατζηευσταθίου, μίλησε στο Orange Press Agency έξω από το πολυκατάστημα Notos, εστιάζοντας στο δικαίωμα των εργαζομένων για ανθρώπινα ωράρια και ελεύθερο χρόνο:

​

«Σήμερα οι εργαζόμενοι από το εμπόριο, από κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία, από μεγάλους χώρους δουλειάς απεργούμε. Βρισκόμαστε εδώ στη συγκέντρωση έξω από το πολυκατάστημα Νότος, απαιτώντας οι Κυριακές να είναι για εμάς, τους φίλους μας, για τις οικογένειές μας, απαιτώντας οι εργαζόμενοι να έχουμε ποιοτικό ελεύθερο χρόνο για να μπορούμε να ξεκουραστούμε, να έχουμε τις ασχολίες μας, οι φοιτητές να ασχοληθούν με τις σπουδές τους. [...] Θέλουμε μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες μας, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες που το κόστος ζωής ανεβαίνει».

​Η κ. Χατζηευσταθίου υπογράμμισε ότι οι νέοι συνάδελφοι αδυνατούν πλέον να νοικιάσουν σπίτι και να φτιάξουν τη ζωή τους, τονίζοντας τη δύναμη της απεργίας:

​«Η σημερινή απεργία και η μαζική συμμετοχή από μεγάλους χώρους είναι απόδειξη ότι εμείς μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας. Ότι τα καταστήματα είναι κουφάρια, άδεια κουφάρια, χωρίς τους εργαζόμενους να φορτώνουν, να ξεφορτώνουν, να πουλάνε. [...]

Υπάρχουν καταστήματα αυτή τη στιγμή που λειτουργούν με αυτόματα ταμεία, μειώνοντας το προσωπικό. Και εμείς λέμε ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ένας εργαζόμενος σήμερα να δουλεύει λιγότερο, να πληρώνεται περισσότερο και με καλύτερους όρους. Αυτά διεκδικούμε».

«Δεν χαρίζουμε την Κυριακή στα αφεντικά»

​Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), Ντίνα Γκογκάκη, εξήγησε γιατί οι εμποροϋπάλληλοι αντιδρούν σθεναρά στο άνοιγμα των καταστημάτων την έβδομη ημέρα της εβδομάδας:

​«Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο σήμερα πανελλαδικά με απόφαση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων απεργούν. Απεργούν γιατί την Κυριακή τους δεν τη χαρίζουν στα αφεντικά, δεν το χαρίζουν στην εργοδοσία. Είναι μέρα που θέλουμε να ξεκουραζόμαστε, να βλέπουμε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, να έχουμε χρόνο για εμάς και όχι για να βγάζουν κέρδη οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι».

Διαβάστε ακόμα: Τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά: Βίντεο - σοκ με τη στιγμή που ανατρέπεται το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

​Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης, χαιρετίζοντας τη συμμετοχή σωματείων:

​«Δεν παραιτούμαστε από τον αγώνα για να υπογραφεί κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στο εμπόριο, που εκτός από την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, θα κατοχυρώνει αυξήσεις στους μισθούς μας, θα κατοχυρώνει τις ειδικότητές μας, μέτρα υγείας για την ασφάλεια των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς, για να σταματήσουμε να μετράμε νεκρούς και τσακισμένους εργαζόμενους. [...]

Είναι χαρακτηριστική η συμμετοχή από μεγάλους χώρους. Οι συνάδελφοί μας στα Νότος, στα ΙΚΕΑ, στα Praktiker και σε μια σειρά άλλους χώρους του εμπορίου σήμερα δίνουν δυναμικό "παρών" με τη συμμετοχή τους στην απεργία και αυτό είναι αισιόδοξο για τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας».

​Σύμφωνα με το διεκδικητικό πλαίσιο της απεργιακής ανακοίνωσης, οι εργαζόμενοι ζητούν:

​Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας και καμία επέκταση της κυριακάτικης εργασίας.

Μείωση του εργάσιμου χρόνου (7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο) και κατάργηση του σπαστού ωραρίου.

​Βασικό μισθό 1.000 ευρώ, με προσαύξηση 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας.

​Σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, κυλιόμενο ρεπό και κατοχύρωση όλων των επιδομάτων (γάμου, παιδιών, ανθυγιεινής εργασίας κ.ά.).

​Ο κλάδος έχει ήδη στρέψει το βλέμμα του στις επόμενες κινητοποιήσεις, απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου, με κεντρικό σύνθημα: «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο κα ι τα κέρδη τους».