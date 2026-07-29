Συναγερμός στη Θεσπρωτία: Τρίτη επίσημη καταγραφή λαγοκέφαλου

Ακόμη ένας λαγοκέφαλος έκανε την εμφάνισή του στη Θεσπρωτία, όταν ένας επαγγελματίας αλιέας εντόπισε και παρέδωσε στην αρμόδια υπηρεσία ένα ψάρι του είδους Lagocephalus sceleretus στην παράκτια περιοχή των Συβότων.

Στην συγκεκριμένη περιοχή, είχαν καταγραφεί ακόμη δύο επίσημα κρούσματα. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), που επικαλείται η ΕΡΤ, οι ιστοί του λαγοκέφαλου περιέχουν την ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη (TTX), για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση και ακόμη και θάνατο. Για τον λόγο αυτό, η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει τη διάθεση και κατανάλωση του είδους, καθώς και συγγενικών του ψαριών.

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Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας καλεί αλιείς και πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αναγνώριση του είδους και να αποφεύγουν σε κάθε περίπτωση την κατανάλωσή του. Σε περίπτωση νέας αλίευσης λαγοκέφαλου, ζητείται η άμεση ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας (τηλ. 26653 60194), καθώς και του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας ή των Λιμενικών Σταθμών Συβότων και Σαγιάδας.