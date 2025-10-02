Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία: Πού θα επεκταθούν αύριο τα φαινόμενα

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε ξανά σήμερα (02/10) λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη,- με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις και η οποία θα διαρκέσει μέχρι και αύριο (03/10).

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και από το βράδυ οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Παρασκευή θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα επικοινωνήσει εκ νέου με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κ.λπ., προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειές τους.

Η Επιτροπή, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση με βάση τα νεότερα στοιχεία.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Για σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου:

Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Στην κεντρική Μακεδονία

Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου:

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.