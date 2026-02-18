Συνθήκες «κάτεργου» στην ανακύκλωση Ιωαννίνων: Σοβαρές καταγγελίες και απεργία από τους εργάτες

Σε καθολική απεργία προχώρησαν οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων, με τη συμμετοχή να είναι πλήρης και την παραγωγή να έχει σταματήσει ολοκληρωτικά.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε σε Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, ενώ στήριξη παρέχει το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Με νέα ομόφωνη απόφαση, οι εργαζόμενοι ανακοίνωσαν 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, μέχρι την καταβολή όλων των δεδουλευμένων.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν επίσης καθυστερήσεις καταβολής μισθών, διαχωρισμό πληρωμών μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών εργατών και απολύσεις εργαζομένων που, όπως αναφέρουν, παραμένουν απλήρωτοι από τον Οκτώβριο.

«Δουλοπαροικία»...στην ανακύλωση Ιωαννίνων

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται, πέρα από τα δεδουλευμένα, η έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας, η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και οι άμεσοι έλεγχοι για την υγιεινή και ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα αυτοψίας που πραγματοποίησαν το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και η Επιθεώρηση Εργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις και επικίνδυνες καταστάσεις:

σάπιες μεταλλικές κατασκευές

γυμνά καλώδια

διαλυμένο σύστημα πυρόσβεσης, ληγμένοι πυροσβεστήρες

απουσία εξαερισμού και κλιματισμού

μηχανήματα χωρίς άδεια λειτουργίας

εκτεθειμένες πρίζες

ελλιπής φωτισμός

απουσία σχεδίου διαφυγής

παντελής έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας

βουλωμένες και ανύπαρκτες τουαλέτες

παρουσία τρωκτικών