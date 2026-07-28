Σύρος: Νέα αυτοψία διέταξε η ανακρίτρια - Αναβάθμιση της κατηγορίας ζητά η οικογένεια της 42χρονης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση θανάτου διασώστριας στη Σύρο καθώς η ανακρίτρια αποφάσισε να διατάξει νέα αυτοψία στον χώρο όπου η 42χρονη έχασε τη ζωή της.

Αυτομάτως θα καθυστερήσουν οι προγραμματισμένες απολογίες των δύο κατηγορουμένων, του 41χρονου άνδρα και της συντρόφου του.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Alpha, η πλευρά της οικογένειας του θύματος ζήτησε ενώπιον του δικαστηρίου να αναβαθμιστεί η κατηγορία του θύματος, σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

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Όπως επισημαίνει η νομική εκπρόσωπος, στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποτυπώνεται με σαφήνεια ο κατηγορούμενος να εκτοξεύει αρχικά μια καρέκλα προς το μέρος της γυναίκας για να τη χτυπήσει και στη συνέχεια να την καταδιώκει τρέχοντας, κρατώντας μαχαίρι στο δεξί του χέρι. Κατά την εκτίμησή της, οι κινήσεις αυτές αποδεικνύουν ξεκάθαρα το μένος και την πρόθεσή του να βλάψει θανάσιμα τη διασώστρια.

Στο βιντεολυπτικό υλικό, απεικονίζεται και η στιγμή που η 42χρονη τρέπεται σε φυγή, με τον κατηγορούμενο να την κυνηγά.

Σύρος: Προβληματισμός για την εικόνα της 42χρονης από τον τόπο του εγκλήματος

Προβληματισμό έχει προκαλέσει η εικόνα με την οποία φαίνεται να εμφανίζεται η 42χρονη στον τόπο του εγκλήματος, με βάση τα πλάνα που έχουν εξασφαλιστεί από τις κάμερες ασφαλείας.

Απεικονίζεται με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φορούσε γάντια, ενώ μαζί της έφερε σακίδιο και σακούλα, μέσα στα οποία εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός. Τα αντικείμενα αυτά εξετάζονται εξονυχιστικά στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς σκόπευε να κάνει όταν έφτασε στην κατοικία.