Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν (και γιατί)

Κάθε χρόνο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, εκατομμύρια τουρίστες κατακλύζουν την Αθήνα και μέσα από τις φωτογραφίες τους θέλουν να κρατήσουν ένα κομμάτι της πόλης για πάντα μαζί τους. Αναζητούν και φωτογραφίζουν τοπόσημα που συνδυάζουν ιστορική αξία και εικονικότητα και αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως σύμβολα.
Αναζητήσαμε μέσα από διεθνή τουριστικά sites, blogs και ταξιδιωτικούς οδηγούς τα μέρη που προτείνονται και είναι τα πλέον φωτογραφημένα. Τα συγκεκριμένα μέρη εμφανίζονται συνέχεια σε ταξιδιωτικές φωτογραφίες, social media και σε τουριστικές καμπάνιες της Αθήνας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Το καταραμένο Δημοτικό Θέατρο Αθήνας και το «έγκλημα» με το γκρέμισμά του
- Το ξεχασμένο ποτάμι της Αθήνας - Πού μπορείς να το δεις σήμερα
- Μεντρεσές: Η τραγική ιστορία της πύλης που συναντάς «τυχαία» στην Πλάκα
Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν
Ακρόπολη και Παρθενώνας
Είναι το απόλυτο σύμβολο της αρχαίας Αθήνας και της κλασικής Ελλάδας. Από κάθε γωνία του βράχου η θέα είναι εμβληματική.
Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες
Οι διάσημες γυναικείες μορφές-κολώνες προσφέρουν μία μοναδική φωτογραφική λεπτομέρεια σε σχέση με τον Παρθενώνα.
Ναός του Ολυμπίου Διός
Οι εναπομείναντες κολοσσιαίοι κίονες δίνουν δραματικές φωτογραφίες, ειδικά με φόντο την Ακρόπολη.
Παναθηναϊκό Στάδιο
Το Καλλιμάρμαρο, το πρώτο στάδιο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (1896), με το ολόλευκο μάρμαρο, εντυπωσιάζει με τη συμμετρία του.
Σύνταγμα & Ευζώνοι μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
Η αλλαγή φρουράς με τις χαρακτηριστικές στολές είναι από τα πιο φωτογραφημένα «ζωντανά» αξιοθέατα.
Πλάκα και Αναφιώτικα
Τα γραφικά σοκάκια με τα νεοκλασικά σπίτια και τη «νησιώτικη» ατμόσφαιρα δίνουν καρτποσταλικές εικόνες.
Μοναστηράκι με φόντο την Ακρόπολη
Ο συνδυασμός τζαμιού, εκκλησίας, αρχαίας αγοράς και βράχου Ακρόπολης προσφέρει μια συμπύκνωση ιστορίας.
Λόφος Λυκαβηττού
Πανοραμική θέα 360° σε όλη την Αθήνα – ειδικά στο ηλιοβασίλεμα.
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
Σύγχρονη αρχιτεκτονική, πάρκο, νερό και φως – διαφορετικό «αθηναϊκό κάδρο» από τα αρχαία.
Γκραφίτι στου Ψυρρή και στο Μεταξουργείο
Δείχνουν το πιο μοντέρνο, εναλλακτικό πρόσωπο της πόλης, ιδανικό για urban φωτογραφία.
Δείτε όλες τις Ιστορίες της Αθήνας εδώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.