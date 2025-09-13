Μενού

Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν (και γιατί)

Αναζητήσαμε και βρήκαμε τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν.

Αθήνα τουρίστες
Η Αθήνα το βράδυ | Eurokinissi
Κάθε χρόνο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, εκατομμύρια τουρίστες κατακλύζουν την Αθήνα και μέσα από τις φωτογραφίες τους θέλουν να κρατήσουν ένα κομμάτι της πόλης για πάντα μαζί τους. Αναζητούν και φωτογραφίζουν τοπόσημα που συνδυάζουν ιστορική αξία και εικονικότητα και αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως σύμβολα.

Αναζητήσαμε μέσα από διεθνή τουριστικά sites, blogs και ταξιδιωτικούς οδηγούς τα μέρη που προτείνονται και είναι τα πλέον φωτογραφημένα. Τα συγκεκριμένα μέρη εμφανίζονται συνέχεια σε ταξιδιωτικές φωτογραφίες, social media και σε τουριστικές καμπάνιες της Αθήνας.

Ακρόπολη και Παρθενώνας

Είναι το απόλυτο σύμβολο της αρχαίας Αθήνας και της κλασικής Ελλάδας. Από κάθε γωνία του βράχου η θέα είναι εμβληματική.

Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν Παρθενώνας
Παρθενώνας | Eurokinissi

 

Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες

Οι διάσημες γυναικείες μορφές-κολώνες προσφέρουν μία μοναδική φωτογραφική λεπτομέρεια σε σχέση με τον Παρθενώνα.

Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν Καρυάτιδες
Καρυάτιδες | Eurokinissi

 

Ναός του Ολυμπίου Διός

Οι εναπομείναντες κολοσσιαίοι κίονες δίνουν δραματικές φωτογραφίες, ειδικά με φόντο την Ακρόπολη.

Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν Ναός Ολυμπίου Διός
Ναός Ολυμπίου Διός | Eurokinissi

 

Παναθηναϊκό Στάδιο

Το Καλλιμάρμαρο, το πρώτο στάδιο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (1896), με το ολόλευκο μάρμαρο, εντυπωσιάζει με τη συμμετρία του.

Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν Καλλιμάρμαρο
Καλλιμάρμαρο | Eurokinissi

 

Σύνταγμα & Ευζώνοι μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Η αλλαγή φρουράς με τις χαρακτηριστικές στολές είναι από τα πιο φωτογραφημένα «ζωντανά» αξιοθέατα.

Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν Εύζωνες
Εύζωνες | Eurokinissi

 

Πλάκα και Αναφιώτικα

Τα γραφικά σοκάκια με τα νεοκλασικά σπίτια και τη «νησιώτικη» ατμόσφαιρα δίνουν καρτποσταλικές εικόνες.

Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν Πλάκα
Πλάκα | Eurokinissi

 

Μοναστηράκι με φόντο την Ακρόπολη

Ο συνδυασμός τζαμιού, εκκλησίας, αρχαίας αγοράς και βράχου Ακρόπολης προσφέρει μια συμπύκνωση ιστορίας.

Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν Μοναστηράκι
Μοναστηράκι | Eurokinissi

 

Λόφος Λυκαβηττού

Πανοραμική θέα 360° σε όλη την Αθήνα – ειδικά στο ηλιοβασίλεμα.

Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν Λυκαβηττός
Λυκαβηττός | Eurokinissi

 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Σύγχρονη αρχιτεκτονική, πάρκο, νερό και φως – διαφορετικό «αθηναϊκό κάδρο» από τα αρχαία.

Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος | Eurokinissi

 

Γκραφίτι στου Ψυρρή και στο Μεταξουργείο

Δείχνουν το πιο μοντέρνο, εναλλακτικό πρόσωπο της πόλης, ιδανικό για urban φωτογραφία.

Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν Ψυρρή
Ψυρρή | Eurokinissi

