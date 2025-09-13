Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν (και γιατί)

Κάθε χρόνο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, εκατομμύρια τουρίστες κατακλύζουν την Αθήνα και μέσα από τις φωτογραφίες τους θέλουν να κρατήσουν ένα κομμάτι της πόλης για πάντα μαζί τους. Αναζητούν και φωτογραφίζουν τοπόσημα που συνδυάζουν ιστορική αξία και εικονικότητα και αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως σύμβολα.

Αναζητήσαμε μέσα από διεθνή τουριστικά sites, blogs και ταξιδιωτικούς οδηγούς τα μέρη που προτείνονται και είναι τα πλέον φωτογραφημένα. Τα συγκεκριμένα μέρη εμφανίζονται συνέχεια σε ταξιδιωτικές φωτογραφίες, social media και σε τουριστικές καμπάνιες της Αθήνας.

Τα 10 σημεία στην Αθήνα που όλοι φωτογραφίζουν

Ακρόπολη και Παρθενώνας

Είναι το απόλυτο σύμβολο της αρχαίας Αθήνας και της κλασικής Ελλάδας. Από κάθε γωνία του βράχου η θέα είναι εμβληματική.

Παρθενώνας | Eurokinissi

Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες

Οι διάσημες γυναικείες μορφές-κολώνες προσφέρουν μία μοναδική φωτογραφική λεπτομέρεια σε σχέση με τον Παρθενώνα.

Καρυάτιδες | Eurokinissi

Ναός του Ολυμπίου Διός

Οι εναπομείναντες κολοσσιαίοι κίονες δίνουν δραματικές φωτογραφίες, ειδικά με φόντο την Ακρόπολη.

Ναός Ολυμπίου Διός | Eurokinissi

Παναθηναϊκό Στάδιο

Το Καλλιμάρμαρο, το πρώτο στάδιο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (1896), με το ολόλευκο μάρμαρο, εντυπωσιάζει με τη συμμετρία του.

Καλλιμάρμαρο | Eurokinissi

Σύνταγμα & Ευζώνοι μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Η αλλαγή φρουράς με τις χαρακτηριστικές στολές είναι από τα πιο φωτογραφημένα «ζωντανά» αξιοθέατα.

Εύζωνες | Eurokinissi

Πλάκα και Αναφιώτικα

Τα γραφικά σοκάκια με τα νεοκλασικά σπίτια και τη «νησιώτικη» ατμόσφαιρα δίνουν καρτποσταλικές εικόνες.

Πλάκα | Eurokinissi

Μοναστηράκι με φόντο την Ακρόπολη

Ο συνδυασμός τζαμιού, εκκλησίας, αρχαίας αγοράς και βράχου Ακρόπολης προσφέρει μια συμπύκνωση ιστορίας.

Μοναστηράκι | Eurokinissi

Λόφος Λυκαβηττού

Πανοραμική θέα 360° σε όλη την Αθήνα – ειδικά στο ηλιοβασίλεμα.

Λυκαβηττός | Eurokinissi

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Σύγχρονη αρχιτεκτονική, πάρκο, νερό και φως – διαφορετικό «αθηναϊκό κάδρο» από τα αρχαία.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος | Eurokinissi

Γκραφίτι στου Ψυρρή και στο Μεταξουργείο

Δείχνουν το πιο μοντέρνο, εναλλακτικό πρόσωπο της πόλης, ιδανικό για urban φωτογραφία.

Ψυρρή | Eurokinissi

