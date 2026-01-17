Τελικές ζυμώσεις στην αγροτική αντιπροσωπεία πριν τη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου

Το μεσημέρι της Δευτέρας, στις 13:00, οι αγρότες θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια συζήτηση που έρχεται μετά από εβδομάδες κινητοποιήσεων και έντονης πίεσης προς την κυβέρνηση.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

Οι κινητοποιήσεις έχουν αναδείξει τρία κεντρικά ζητήματα:

Οικονομική ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα

Υψηλό κόστος ενέργειας

Διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι από την έως τώρα στάση της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος άνοιξε μόνο μετά τις κινητοποιήσεις και ότι οι προτάσεις που έχουν ακουστεί δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις.

Στο Μαξίμου 25 εκπρόσωποι και 6 παρατηρητές από όλα τα μπλόκα

Η Αντιπροσωπεία που θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό την Δευτέρα είναι:

Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ευζώνους: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Αρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια Χανίων: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κτηνοτρόφος

Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ- Κτηνοτρόφος /ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αγρότης

Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κτηνοτροφος

Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μελισσοκόμος/πρόεδρος Ομοσπονδίας μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε 65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ /ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ /ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ /ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ (κλάδος αλιείας)/ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (κτηνοτρόφος}

«Δεν είναι τυχαίος αγρότης ο Ανεστίδης»

Ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Καστοριάς, σχολίασε τις υβριστικές off the record δηλώσεις που αποδόθηκαν στον συνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα».

«Ο κύριος Ανεστίδης είναι από τους λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα που έχει διαβάσει την ΚΑΠ, τη γνωρίζει απ’ έξω και είναι από τους πρώτους ανθρώπους στην Ελλάδα που χρησιμοποίησε γεωργία ακριβείας. Δεν είναι τυχαίος αγρότης. Και αυτό ακριβώς φοβόταν η κυβέρνηση».

Όσο για τη συνάντηση της Δευτέρας, δήλωσε:

«Το υπόμνημα που θα καταθέσουμε στον Πρωθυπουργό είναι 70 σελίδες περίπου. Είναι προτάσεις για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, τις οποίες τις έχουμε ξανακαταθέσει. Δεν υπήρχε διάλογος τόσο καιρό με την κυβέρνηση. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να κάτσει η κυβέρνηση να ασχοληθεί με το θέμα».

«Οι θέσεις μας αφορούν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας χωρίς να έχουν δημοσιονομικό κόστος. Έχουν απλά διαχείριση της ΚΑΠ. Θέλουμε εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, θέλουμε ανασύσταση, θέλουμε αλλαγή στον τρόπο αποζημίωσης σε αυτά που δώσανε, γιατί κάποιους κτηνοτρόφους τους έχουν αφήσει απ’ έξω.

Θέλουμε διαφορετική σύνταξη γιατί δουλεύουμε 365 μέρες το χρόνο να μπορούμε να βγούμε πιο νωρίς στη σύνταξη. Θέλουμε να σταματήσει η επιδότηση των εισαγόμενων μοσχαριών και να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή».

«Πρέπει να έχουμε ειλικρινή διάλογο»

Η κυβέρνηση από την πλευρά της επιμένει στον διάλογο, με τον γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρο Πρωτοψάλτη να τονίζει ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την επίλυση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

«Αυτό που έχουμε πει απ’ την αρχή είναι ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ελληνικός πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες προκλήσεις.

Πρέπει λοιπόν να έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο. Ο διάλογος γίνεται όταν κάθεσαι στο τραπέζι με τον άλλον, δεν γίνεται μέσα από κανάλια, ούτε μέσα από στούντιο».

Το υπόμνημα των 70 σελίδων

Για τη συνάντηση της Δευτέρας, οι αγρότες έχουν ετοιμάσει εκτενές υπόμνημα με προτάσεις για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.

Κεντρικά σημεία:

Προτάσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος, βασισμένες στη διαχείριση της ΚΑΠ

Αίτημα για εμβολιασμό αιγοπροβάτων

Ανασύσταση κοπαδιών και αλλαγές στον τρόπο αποζημίωσης

Δικαιότερο ασφαλιστικό για όσους εργάζονται 365 μέρες τον χρόνο

Τερματισμός της επιδότησης εισαγόμενων μοσχαριών και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής

Οι αγρότες τονίζουν ότι είχαν καταθέσει ξανά τις προτάσεις τους, αλλά «δεν υπήρχε διάλογος μέχρι τώρα».

Tο αγκάθι της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Ο Πρωτοψάλτης ξεκαθαρίζει ότι:

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη

Ο εμβολιασμός είναι παράνομος και δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή

Ακόμη και όπου εφαρμόστηκε, οι χώρες παραμένουν σε ενδημικό καθεστώς

Ο εμβολιασμός δεν αίρει μέτρα όπως απαγόρευση μετακινήσεων ή θανατώσεις ζώων

Οι κτηνοτρόφοι, από την πλευρά τους, μιλούν για καθυστερήσεις και για αντιφάσεις με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η Δευτέρα αναμένεται καθοριστική. Οι αγρότες προσέρχονται με συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες προτάσεις και έντονη δυσαρέσκεια. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για διάλογο, αλλά οι διαφορές παραμένουν μεγάλες. Το αν θα υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, θα φανεί στο τραπέζι της συνάντησης.