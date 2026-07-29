Τέμπη: Πότε και πώς θα συνεχιστεί η δίκη - «Ζητάμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου», λένε οι συγγενείς

Ολοκληρώθηκε εχθές (29/7) ο πρώτος γύρος της ακροαματικής διαδικασίας για τη μεγάλη δίκη των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Η διαδικασία θα αρχίσει πάλι στις 7 Σεπτεμβρίου, με τα εμπλεκόμενα μέρη να σημειώνουν ότι τότε θα ξεκινήσει το αποδεικτικό σκέλος και το ουσιαστικό κομμάτι της πολύκροτης δίκης.

Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την ομόφωνη απόρριψη όλων των αιτημάτων αναβολής, αναστολής και των ενστάσεων που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Το δικαστήριο, μεταξύ άλλων, απέρριψε το αίτημα για προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ενστάσεις περί απαραδέκτου της δίωξης λόγω δεδικασμένου ή εκκρεμοδικίας, καθώς και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η διαδικασία συνεχίστηκε με την εισαγγελέα να ολοκληρώνει την εκφώνηση του βαρύτατου κατηγορητηρίου για τους 36 κατηγορουμένους, στελέχη και υπαλλήλους του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του Υπουργείου Μεταφορών. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των κατηγορουμένων, μόνο τέσσερις έδωσαν το παρών στο εδώλιο.

Η ανάγνωση του κατηγορητηρίου, σύμφωνα με το Orange Press Agency, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συγγενών των θυμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα. Δεν ήταν λίγοι όσοι σε κλίμα φόρτισης, ξέσπασαν σε διαμαρτυρίες, εκφράζοντας τον φόβο ότι οι κατηγορούμενοι «θα πέσουν στα μαλακά» λόγω των πλημμεληματικών διώξεων, ενώ άλλοι φώναξαν ότι το κατηγορητήριο παραμένει ελλιπές καθώς δεν αποδίδεται καμία κατηγορία για την έκρηξη.

Ξεσπούν οι συγγενείς: «Η έκρηξη που κατέκαψε ζωντανούς ανθρώπους δεν αποτυπώνεται σε ποινικό αδίκημα»

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, μιλώντας στο Orange Press Agency, τονίζει για τη χθεσινή διαδικασία ότι «η τελευταία εξέλιξη είναι ότι απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης, ως προς κάποιους, κατηγορούμενους και κυρίως τους κατηγορούμενους της ΕΡΓΟΣΕ, δεκαέξι στον αριθμό. Όπως επίσης, απορρίφθηκαν και τα αιτήματα τα οποία ζητούσαν την ακύρωση του κατηγορητηρίου θεσπίσματος γιατί, κατά την άποψη κάποιων κατηγορουμένων, δεν ήταν έγκυρο.»

Από την πλευρά της, η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, συνήγορος της οικογένειας του θύματος Γιώργου Κυριακίδη σημειώνει ότι «στη δίκη που έκλεισε για το θερινό τμήμα και θα συνεχιστεί μετά τις 7 Σεπτεμβρίου, μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την κυρία εισαγγελέα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και -σε συναισθηματική φόρτιση- γονείς παιδιών που χάθηκαν μίλησαν και βροντοφώναξαν αυτό που ζητάμε από την πρώτη στιγμή: την αποτύπωση σε ποινικό αδίκημα της έκρηξης. Γιατί πολλά παιδιά, πολύς κόσμος κάηκαν ζωντανά και αυτή η έκρηξη δεν αποτυπώνεται. Αυτή η τεράστια πυρκαγιά που έκαψε ζωντανούς, κατέκαψε τους ανθρώπους, δεν αποτυπώνεται σε ποινικό αδίκημα».

Όπως λέει στο Orange Press Agency, «οι άνθρωποι που χάσαν τα παιδιά τους, που χάσαν τους γονείς τους, μπήκαν σε μία βάσανο εδώ και δύο, τρεις μήνες να ακούν καταχρηστικούς ισχυρισμούς, παράλογους, παράτυπους, παρελκυστικούς, οι οποίοι είχαν ως επιχείρημα "αφού η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα ίδια αδικήματα, δεν πρέπει να δικαστούμε δύο φορές. Πρέπει να δικαστούμε μόλις τελειώσει την έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία" και μετά από τόσο καιρό αναζητούν να απαλλαγούν και να διασπαστεί η δίκη, ώστε μόνο όταν τελειώσουν τα θέματα της αναζήτησης των ποινικών οικονομικών ευθυνών, τότε να ξαναμπούμε στη διαδικασία να δικαιωθούν οι 57 ψυχές».

Δίκη για τα Τέμπη: Τι θα γίνει από τις 7 Σεπτεμβρίου

Μετά τη διακοπή, η διαδικασία αναμένεται να επιταχυνθεί, ξεκινώντας από τις επίσημες τοποθετήσεις της υπεράσπισης επί του κατηγορητηρίου. Η κ. Χατζηκωνσταντίνου μιλώντας για τα επόμενα βήματα αναφέρει ότι «ν τελευταία πράξη της σημερινής (σ.σ. χθεσινής) ημέρας ήταν η απαγγελία των κατηγοριών σε βάρος όλων των κατηγορουμένων και εξειδικευμένα για τον καθένα από την κυρία εισαγγελέα. Αυτό που θα ξεκινήσει από τις 7 Σεπτεμβρίου είναι οι ενστάσεις τους για το αν αυτή η κατηγορία, όπως αποτυπώθηκε για τον καθένα, στοιχειοθετεί τα αδικήματα και κυρίως μιλάμε για τα κακουργηματικά αδικήματα τα οποία έχουν περιγραφεί».

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Αμέσως μετά τις ενστάσεις, ο λόγος θα δοθεί στους μάρτυρες, με τους συγγενείς των θυμάτων να ανοίγουν τον κύκλο των καταθέσεων. «Τη δεύτερη δικαστική εβδομάδα του Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν να εξετάζονται μάρτυρες της υπόθεσης με πρώτους εμάς τους συγγενείς που έχουμε δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας. Πλέον αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο και τους συγγενείς φυσικά είναι η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, η εξέταση των μαρτύρων, να βγαίνουν στοιχεία τα οποία, είτε υπάρχουν ήδη στη δικογραφία είτε θα προκύψουν και νέα στοιχεία κατά την εξέλιξη της δίκης» επισημαίνει από την πλευρά του ο Αντώνης Ψαρόπουλος.

Για τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και τους συγγενείς αυτή η φάση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς πολλοί ουσιώδεις μάρτυρες θα ακουστούν για πρώτη φορά στο ακροατήριο.

«Να μπούμε επιτέλους στη διαδικασία της εξέτασης των μαρτύρων. Ακούστηκε από πάρα πολύ κόσμο ότι η αγωνία όλους αυτούς τους τρεις μήνες που πέρασαν ήταν να ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία. Από την αποδεικτική διαδικασία, από την εξέταση των μαρτύρων θα ανακύψουν όλα αυτά τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες που πρέπει να σας επισημάνω ότι πολλοί από αυτούς που παρίστανται ως υποστηρικτές της κατηγορίας, δηλαδή συγγενείς, άνθρωποι, πραγματογνώμονες, δεν έχουν καταθέσει στον κύριο Μπακαΐμη. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμα αυτά που θα ακουστούν στο δικαστήριο. Πάρα πολύ κρίσιμες οι μαρτυρίες τους. Πάρα πολύ κρίσιμα τα αποδεικτικά στοιχεία που θα εισφέρουν» λέει η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντώνης Ψαρόπουλος τονίζει ότι «μάρτυρες οι οποίοι έχουν καταθέσει κάποια πράγματα στην ανάκριση, τώρα θα ερωτηθούν σε πολύ περισσότερα πράγματα. […] Είτε αυτά έχουν να κάνουν με το δίκτυο του ΟΣΕ, είτε έχουν να κάνουν με τη σύμβαση 717, είτε έχουν να κάνουν με τον τόπο του δυστυχήματος».

Πόσο αναμένεται να διαρκέσει η δίκη για τα Τέμπη

Πάντως, ο όγκος της δικογραφίας και ο τεράστιος κατάλογος των προσώπων που θα κληθούν να καταθέσουν προμηνύουν μια μακρά διαδικασία, με τον κ. Ψαρόπουλο να εκτιμά ότι ο αριθμός των μαρτύρων θα είναι πρωτοφανής:

«Φυσικά αυτή η διαδικασία, δηλαδή η αποδεικτική διαδικασία, ουσιαστικά θα διαρκέσει και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο οι μάρτυρες οι οποίοι έχουν κληθεί ήδη από την εισαγγελία, απ' το κατηγορητήριο, όπως λέμε. Δεν είναι μόνο οι μάρτυρες τους οποίους έχουμε προτείνει εμείς που υποστηρίζουμε την κατηγορία. Θα προταθούν και μάρτυρες - γιατί εκλήθησαν κιόλας να το κάνουν αυτό- της υπεράσπισης, δηλαδή των κατηγορουμένων οι μάρτυρες. Που σημαίνει ότι ο αριθμός των μαρτύρων μπορεί να ξεπερνά και τους διακόσιους. Δεν θα μου κάνει καθόλου μεγάλη εντύπωση αν η αποδεικτική διαδικασία διαρκούσε από το Σεπτέμβριο του, του 26 και τουλάχιστον για ένα χρόνο.»

Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου: «Yπάρχει σαφώς ο βάσιμος κίνδυνος παραγραφής της οκταετίας»

«Η δίκη θα τραβήξει αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν μπορώ να σας πω αν θα τραβήξει ένα χρόνο ή παραπάνω, αλλά με την λογική ότι είναι πάρα πολλοί οι μάρτυρες, είναι πάρα πολλοί οι πολιτικοί ενάγοντες, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ μέλλον. Βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, δεν μας πιέζει τίποτα πλην των πλημμεληματικών αδικημάτων, των πλημμελημάτων τα οποία συμπεριλαμβάνονται, γιατί σε αυτά υπάρχει σαφώς ο βάσιμος κίνδυνος παραγραφής της οκταετίας και ήδη τον Φεβρουάριο θα συμπληρωθούν τέσσερα χρόνια από το τραγικό αυτό έγκλημα.»

Ερωτηθείσα αν συγγενείς και συνήγοροι κρατούν κοινή στάση και συγκροτούν κοινό μέτωπο κατά τη διάρκεια της δίκης η κ. Χατζηκωνσταντίνου λέει:

«Οι υποστηρικτές της κατηγορίας έχουν ένα κοινό αγώνα, μια κοινή γραμμή. Υπάρχουν διαφορετικές νομικές απόψεις αναφορικά με το χρονικό σημείο στο οποίο αυτή η αναβάθμιση της κατηγορίας θα έπρεπε να γίνει. Αυτό δημιούργησε κάποιες εντάσεις και κάποιες διαφωνίες. Όλοι αναζητούμε το ίδιο: την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Κάποιοι μειοψηφούντες συνάδελφοι ζήτησαν η δίκη αυτή να διακοπεί μέχρι να συμπληρωθεί το κατηγορητήριο. Εκεί όμως υπάρχει ο φόβος της παραγραφής πάρα πολύ σοβαρών πλημμελημάτων, ακόμη και αυτών όπως έχουν αποτυπωθεί, που είναι οι 57 ανθρωποκτονίες από αμέλεια.»

Ψαρόπουλος: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος»

Η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών εξετάζεται σε πολλαπλά δικαστικά «ταμπλό». Ο κ. Ψαρόπουλος υποστηρίζει ότι είναι αφενός συγκρατημένα αισιόδοξος για την τελική έκβαση αλλά, ταυτόχρονα, και υποψιασμένος και ανήσυχος:

«Είμαι πολύ συγκρατημένα αισιόδοξος, διότι εγώ θέλω να ξεκινήσουν δίκες, όπως ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών και να συνεχιστούν και να μη σταματήσουν, όπως σταμάτησαν η δίκη του βίντεο και όπως σταμάτησε η δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που την έστειλαν στην κυριολεξία στα αζήτητα και θα εκδικαστεί μάλλον τελευταία από όλες μετά από εφτά, οκτώ και δέκα χρόνια. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος και αρκετά υποψιασμένος γενικότερα σε ό,τι συμβαίνει, ως προς τις προθέσεις όλων όσων θέλουν να βγει τελικά, ή να μη βγει όλη η αλήθεια για το πώς έγινε αυτή η εθνική τραγωδία που χάσαμε τους ανθρώπους μας. Και δεν το λέω μόνο εγώ, αυτό είναι κοινή διαπίστωση και όλων των συγγενών».

Παράλληλα, θέτει το ζήτημα των πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες λόγω του κατακερματισμού των υποθέσεων:

«Το κακό στην όλη υπόθεση είναι το εξής: σε πόσες δίκες ταυτόχρονα μπορούμε να συμμετάσχουμε εμείς οι συγγενείς; Δηλαδή, εκτός από την βασική δίκη των Τεμπών, άμα ξεκινήσει η δίκη του Ειδικού Δικαστηρίου και ξαναξεκινήσει και η δίκη των βίντεο, η οποία κανονικά τώρα θα έπρεπε να είχε τελειώσει, αν δεν είχε διακοπεί με τον τρόπο που διακόπηκε… Είναι ανθρωπίνως δυνατόν να διεξάγονται ταυτόχρονα τρεις δίκες;»

Από την πλευρά της, η κ. Χατζηκωνσταντίνου εκφράζει την πεποίθηση ότι η ακροαματική διαδικασία θα προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να δικαιωθεί το πάγιο αίτημα για τη δίωξη της έκρηξης:

«Η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, η εξέταση των μαρτύρων και τα στοιχεία αυτά θα καταδείξουν στο δικαστήριο ότι είναι επιβεβλημένο αυτό το κατηγορητήριο να αναβαθμίσει τις πλημμεληματικές ανθρωποκτονίες από αμέλεια σε κακουργηματικές και να αποτυπώσει και αυτήν την έκρηξη που κατέκαψε περίπου 27, 28 ανθρώπους.»

«Πολλοί κατηγορούμενοι θέλουν να εξοικειωθούμε με την απώλεια – Το μόνο που θέλουμε είναι η αλήθεια»

Κλείνοντας, ο κ. Ψαρόπουλος απαντά στις αιτιάσεις της πλευράς των κατηγορουμένων, κάποιοι εκ των οποίων έκαναν λόγο για προσβολή του τεκμηρίου αθωότητας και για τη δημιουργία εχθρικού δημόσιου κλίματος:

«Επειδή ακούστηκαν πολλά πράγματα από την πλευρά των κατηγορουμένων, ότι καταρρακώνουμε το τεκμήριο της αθωότητας των κατηγορουμένων, ότι δημόσιες τοποθετήσεις, δηλώσεις κάνουμε εμείς οι συγγενείς και ότι φοβούνται ότι θα δικαστούν σε ένα δυσμενές γι’ αυτούς δημόσιο κλίμα, αυτά σαφώς και δεν ισχύουν. Εμείς οι συγγενείς το μόνο που αναζητάμε είναι να βγει η αλήθεια όλη στη συγκεκριμένη δίκη και αφού προκύψει η αλήθεια να καταδικαστούν όσοι πρέπει να καταδικαστούν. Και αν κάποιοι πρέπει να αθωωθούν από τους κατηγορούμενους, να αθωωθούν».

Κατά τον ίδιο, «όσο περνάει ο καιρός και απομακρυνόμαστε από ένα γεγονός που πρέπει να εξεταστεί σε όλες τις πτυχές του, αμβλύνεται και η μνήμη, καταλαγιάζουν τα συναισθήματα και εκεί ποντάρουν πολλοί κατηγορούμενοι: Να εξοικειωθούμε εμείς οι συγγενείς με την απώλεια ακόμα περισσότερο και να είμαστε λιγότερο ενδεχομένως διεκδικητικοί, λιγότερο απαιτητικοί. Αυτό είναι μια τακτική, θα έλεγα πάγια τακτική πολλών κατηγορουμένων. Στην συγκεκριμένη υπόθεση όμως δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι μείζονος σημασίας υπόθεση, είναι μια εθνική τραγωδία, είναι ένα πολύνεκρο δυστύχημα – έγκλημα -έτσι χαρακτηρίζεται και από τα επίσημα χείλη ανωτάτων δικαστικών πλέον, όπως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση Τριαντόπουλου- όπου πραγματικά δεν μπορείς αυτά να τα αφήνεις στο διηνεκές να σέρνονται.»