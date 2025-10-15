Τέμπη: Σήμερα η πρώτη δίκη για τα «αγνοούμενα» βίντεο του δυστυχήματος

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας ξεκινά σήμερα η πρώτη δίκη που συνδέεται με το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, με αντικείμενο τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τη μοιραία νύχτα.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται πρώην στελέχη του σιδηροδρομικού οργανισμού και της εταιρείας φύλαξης που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του δικτύου. κατά το ΑΜΠΕ.

Οι κατηγορίες αφορούν υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια, καθώς και ηθική αυτουργία στα ίδια αδικήματα, με επίκεντρο τα απολεσθέντα βίντεο που φέρονται να καταγράφουν διελεύσεις αμαξοστοιχιών πριν το δυστύχημα.

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας θα βρεθεί σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «για την πρώτη δίκη που αφορά, την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023», σύμφωνα με ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας.

Το γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει ότι η κ. Κωνσταντοπούλου, «ως συνήγορος οικογενειών θυμάτων, θα παραστεί στη δικαστική αίθουσα, προκειμένου να αναδειχθεί ποιοι και γιατί απέκρυψαν, παρακράτησαν, υπεξήγαγαν ή κατέστρεψαν τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας, υλικό που μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί σε καμία αρχή».

Τέμπη: Στις 23 Μαρτίου η δίκη για το δυστύχημα

Η παραπάνω υπόθεση φτάνει στο ακροατήριο μετά από αναβολή του περασμένου Ιουνίου, ενώ η δίωξη προέκυψε ύστερα από μηνυτήρια αναφορά.

Διαβάστε ακόμα: Εξιτήριο για τον Πάνο Ρούτσι μετά την αδιαθεσία του: «Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες»

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Μαρτίου ξεκινά η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων. Η ημερομηνία ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Η δίκη δεν μπορεί να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, όταν συμπληρώνονται 3 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα καθώς πρέπει να μεταφραστούν μια σειρά από έγγραφα της πολυσέλιδης δικογραφίας.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλούς μήνες λόγω της πληθώρας των εγγράφων και των μαρτύρων που πρέπει να εξεταστούν.

Δίκη για Τέμπη: Οι κατηγορούμενοι

Ο αριθμός των κατηγορουμένων της βασικής δικογραφίας είναι 36, με το πρώτο όνομα να είναι του 60χρονου σταθμάρχη της Λάρισας, ο οποίος έστειλε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή.

Διαβάστε ακόμα: Φοινικούντα: Σήμερα ενώπιον εισαγγελέα οι δύο 22χρονοι - Σε εξέλιξη η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό

Στο εδώλιο θα βρεθούν και οι δύο σταθμάρχες που κατηγορούνται πως έφυγαν πρόωρα από τη βάρδιά τους καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ.

Αντιμέτωποι με κατηγορίες είναι και 11 στελέχη και προϊστάμενοι τμημάτων του ΟΣΕ, 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για το σύστημα τηλεδιοίκησης καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train Α.Ε.

Στο σκαμνί του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα βρεθούν και ο γενικός διευθυντής Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του υπουργείου και η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για παραλείψεις σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Σημειώνεται πως οι 33 κατηγορούμενοι βαρύνονται με το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, ενώ 3 πρόσωπα αντιμετωπίζουν μόνο πλημμελήματα.

Την Τετάρτη (15/10) θα γίνει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας η δίκη για την υπόθεση που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία. Αυτή θα είναι η πρώτη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι στέλεχος της εταιρείας Interstar, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την επιτήρηση μέσω καμερών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ειδικότερα ο νυν διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο του δυστυχήματος.