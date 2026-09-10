Τέμπη: Στο εδώλιο τρία στελέχη για τα «σβησμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας τον Νοέμβριο

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου αναμένεται να εκδικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η υπόθεση σχετικά με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών. Η συγκεκριμένη δίκη είχε αναβληθεί τον περασμένο Απρίλιο λόγω αποχής της τότε προέδρου του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, στο εδώλιο θα καθίσουν τρία πρόσωπα: ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ (2020-2023), ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού (2023-2025) και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, εταιρείας υπεύθυνης για τη βιντεοεπιτήρηση του δικτύου.

Τα αδικήματα που τους βαραίνουν αφορούν, κατά περίπτωση, την υπεξαγωγή εγγράφων, την απείθεια, καθώς και την ηθική αυτουργία σε αυτές τις πράξεις.

Ουσιαστικά, κατηγορούνται για τη μη έγκαιρη παράδοση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον σκληρό δίσκο τους μήνες που ακολούθησαν το δυστύχημα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σβηστούν τα αρχικά δεδομένα και να καταστεί αδύνατη η ανάκτηση του υλικού, όταν ο δίσκος παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τις συνεδριάσεις πριν την αναβολή, είχε κατασχεθεί ψηφιακό υλικό από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες της κύριας δίκης ενώ αντίγραφα παραδόθηκαν και στους δικηγόρους που υποστηρίζουν την κατηγορία.