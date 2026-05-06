Τέμπη: Συγγενείς ζητούν κακουργηματική δίωξη για τον Καραμανλή - «Έχει τεράστια ευθύνη»

Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, ζήτησαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, η οικογένεια Λάτα και ο Χρήστος Χούπας.

Συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους Μανώλη Βονικάκη, μετέβησαν σήμερα στον Άρειο Πάγο και μετέφεραν στον αρμόδιο αεροπαγίτη ανακριτή το αίτημά τους ο κ. Καραμανλής να διωχθεί και για διατάραξη των συγκοινωνιών.

Η Τζενίσα Λάτα, αδερφή της Κλαούντιας, και ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της Ελπίδας, βρέθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου προκειμένου να καταθέσουν ενόρκως. Όπως εξήγησε ο δικηγόρος τους, Μανώλης Βονικάκης, οι δύο συγγενείς κλήθηκαν «να καταθέσουν υποστηρίζοντας την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, έτσι όπως αποδόθηκε με το κατηγορητήριο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας κατά του Κώστα Καραμανλή».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως τόνισε, ο αεροπαγίτης ανακριτής ζήτησε την άποψή τους για το συγκεκριμένο αδίκημα και η θέση τους ήταν ξεκάθαρη. «Διατράνωσαν αμφότεροι τη στέρεη πεποίθησή μας ότι η ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμανλή δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά όρια της παράβασης καθήκοντος», σημείωσε ο κ. Βονικάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλευρά των οικογενειών επιμένει πως ο πρώην υπουργός «έχει τεράστια ποινική ευθύνη για το βασικό κακούργημα αυτής της υπόθεσης, που είναι η διατάραξη των συγκοινωνιών, το άρθρο 291 και όχι το άρθρο 259, δηλαδή η παράβαση καθήκοντος για την οποία κληθήκαμε σήμερα να καταθέσουμε».

Πρόσκληση στους βουλευτές για νέα Εξεταστική

Ο Μανώλης Βονικάκης υπογράμμισε πως αναμένουν από το Κοινοβούλιο «τους τριάντα αυτούς βουλευτές, τους οποίους απαιτεί ο νόμος προκειμένου να ενεργοποιηθεί η μήνυση του κυρίου Χούπα, η οποία ασκείται ήδη από το Μάιο του 2025 για το αδίκημα της κακουργηματικής διατάραξης των συγκοινωνιών κατά του Κώστα Καραμανλή».

Ακολούθησε η έκκληση του δικηγόρου προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Περιμένουμε σήμερα, και δημόσια τους καλούμε, από όλα τα κόμματα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να έρθουν στο πλευρό μας και επιτέλους να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία εντός του Κοινοβουλίου με τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής».

Επιπλέον, ζήτησε η διαδικασία αυτή να πατήσει πάνω στη «στέρεη νομική σκέψη της μήνυσής μας και όχι στα έωλα κατηγορητήρια, τα οποία εξυπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες καταρτίστηκαν τον περασμένο Μάιο και οδήγησαν στον τραγέλαφο η Εξεταστική Επιτροπή ουσιαστικά να απαλλάξει τον κύριο Καραμανλή».

«Όταν κουνάς το δάχτυλο, σημαίνει ότι ξέρεις»

Η νομική πλευρά των οικογενειών υποστηρίζει ότι υπάρχει τεκμηρίωση όχι μόνο ενδείξεων ενοχής, αλλά και του ενδεχόμενου δόλου του πρώην υπουργού. «Όταν κουνάς το δάχτυλο μέσα στη Βουλή δεκαπέντε μέρες πριν, σημαίνει ότι ξέρεις και μας εμπαίζεις.

Μας κοροϊδεύεις. Αποδέχεσαι ότι μπορεί να επέλθει και παραπλανάς αυτούς τους ανθρώπους», είπε με φόρτιση.

Υπενθυμίζοντας τα λόγια του τότε υπουργού προς τους βουλευτές που έθεταν ζητήματα ασφάλειας, ο δικηγόρος αναρωτήθηκε: «Ποιος πρέπει να ντρέπεται τώρα; Ποιος πρέπει να πάει να κρυφτεί; Και να ζητήσει στη μέση της πλατείας εξιλέωση και να πει ‘ναι, είμαι δολοφόνος’. Μόνο τότε θα βρουν την κάθαρση και θα βρουν γιατρειά αυτές οι ψυχές. Στη μέση της πλατείας να βγει και να πει ‘είμαι δολοφόνος’».

