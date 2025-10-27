Το τερμάτισαν οι απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ: Νοίκιαζε αγροτεμάχια από... νεκρό - Βοοειδή της Καλαμπάκας έβοσκαν στην Αρκαδία

Δεν έχουν τέλος οι εξοργιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γυναίκα κτηνοτρόφος από τα Τρίκαλα με δραστηριότητα στην Καλαμπάκα, μίσθωνε βοσκοτόπι για το κοπάδι της... 480 χιλιόμετρα μακριά, δηλαδή στην Αρκαδία. Η ίδια, μάλιστα μίσθωνε γη, ακόμα κι από νεκρό!

Σύμφωνα με το Star, πρόκειται για μία γυναίκα που δήλωνε κύρια δραστηριότητα την εκτροφή βοοειδών και βουβαλιών με έδρα την Καλαμπάκα, η οποία νοίκιαζε χιλιάδες στρέμματα για το κοπάδι της που μέτραγε μόλις 18 αιγοπρόβατα στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην Μαντίνεια Αρκαδίας. Μια απόσταση δηλαδή με το πήγαινε – έλα κοντά στα 1.000 χιλιόμετρα τη μέρα!

Η ίδια μίσθωνε γη από ακτήμονες, όπως προκύπτει από τις σχετικές διασταυρώσεις, ο ένας μάλιστα φαίνεται να της εκμίσθωνε αγροτεμάχια στην Καλαμπάκα επί ένα χρόνο, ενώ είχε ήδη αποδημήσει!

Τέλος, ένα από τα σημεία που κέντρισαν το ενδιαφέρον των Αρχών, το γεγονός ότι νοίκιαζε αγροτεμάχια για καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών (καλαμπόκια και τριφύλλια) σε περιοχές που δεν μπορούσαν καλλιεργηθούν καν!

Και ενώ από το 2020 έως το 2024 έπαιρνε διαρκώς επιδοτήσεις, παρουσιάζεται το 2023 να μην εμφανίζει έσοδα από κτηνοτροφική ή γεωργική δραστηριότητα, ενώ μόνο για τη συγκεκριμένη χρονιά εισέπραξε επιδότηση 17.000 ευρώ.

Συνολικά 13 οι προφυλακίσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από δύο νέες συλλήψεις φερόμενων ως εμπλεκόμενων στην εγκληματική οργάνωση που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Οι απολογίες ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή - που ολοκληρώθηκαν σήμερα (27/10)- ξεκίνησαν την Παρασκευή (24/10) με τους πρώτους 12 κατηγορούμενους, συνεχίστηκαν το Σάββατο και την Κυριακή και ολοκληρώθηκαν σήμερα.

Η τελευταία απολογία που έλαβαν Ανακριτής και Εισαγγελέας, δόθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλεύεται ο 37ος κατηγορούμενος.

Ο ασθενής κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μετά τις εξηγήσεις του.

Η απολογητική διαδικασία για τους 37, κλείνει με δεκατρείς κατηγορούμενους να έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, μια γυναίκα, πρώην σύζυγος του αρχηγού, να τίθεται σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι και ελεύθερους με όρους τους υπόλοιπους 23 κατηγορούμενους.

Για την υπόθεση που αποτελεί σκέλος της μεγάλης έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα που αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ανάμεσα σε αυτούς που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους σήμερα, ήταν και ο λογιστής που φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης λόγω της απολογίας του.

Ο ίδιος υποστήριξε στην απολογία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι είχε έναν συνεργάτη στο γραφείο του, αυτός έφτιαχνε το Ε9, αυτός έκανε τις αλλαγές και μόλις το συνειδητοποίησε το διόρθωσε.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις o ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του ο λογιστής.

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε ρόλο υπαρχηγού και υποστήριξε στον ανακριτή ότι δεν γνώριζε τίποτα.

«Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά» ανέφερε.

Ο ανακριτής, αλλά και η Ευρωπαία εισαγγελέας έχουν μεταβεί στον Ευαγγελισμό προκειμένου να λάβουν απολογία από τον τελευταίο κατηγορούμενο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται και εφόσον απολογηθεί εκεί θα αποφασιστεί τι θα συμβεί στη συνέχεια, αν δηλαδή θα προφυλακιστεί.

Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η φάση της προανακριτικής.

Η απολογία που απομένει μέχρι στιγμής είναι εκείνη του κατηγορούμενου που βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται ανακριτής και εισαγγελέας να βρεθούν ώστε να ολοκληρωθεί.