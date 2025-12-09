Θάνατος εργάτη στο Ελληνικό: Σε 48ωρη απεργία οι εργαζόμενοι - «Προδιαγεγραμμένο έγκλημα»

Σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται από σήμερα οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο στο Ελληνικό, στον απόηχο του νέου εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο.



Λίγο μετά τις 10:00 συγκεντρώθηκαν έξω από το εργοτάξιο στο Ελληνικό, με συνθήματα όπως «δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί, πενθήμερο επτάωρο την ανατροπή» και «κέρδη βουτηγμένα, στων εργατών το αίμα», όπως καταγ΄ραφουν οι κάμερες του Orange Press Agency.





Αμέσως μετά, τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τον συνάδελφό τους και άφησαν λουλούδια στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ελληνικό: «Ήταν έγκλημα και υπάρχει ένοχος»

Ο Παύλος Αλεξανδράκης, αντιπρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου στο Ελληνικό και Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, μιλώντας για το τραγικό συμβάν, κατήγγειλε τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν, κάνοντας λόγο για «προδιαγεγραμμένο έγκλημα» και όχι για ατύχημα.

«Το Σάββατο είχαμε ένα εργατικό ατύχημα που στοίχισε τη ζωή ενός συναδέλφου 25 χρονών με τρία παιδιά, ο οποίος δεν θα γυρίσει στην οικογένειά του. Δεν είναι το πρώτο.

Είναι το δεύτερο στη σειρά σε λιγότερο από μήνα, καθώς προηγήθηκε θάνατος συναδέλφου από ανακοπή μόλις τέλειωσε τη βάρδια του» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο κ. Αλεξανδράκης τόνισε πως τα περιστατικά αυτά δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της εργασίας: «Αυτό είναι έγκλημα προδιαγεγραμμένο και υπάρχει ένοχος. Είναι οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που θησαυρίζουν από τη δική μας δουλειά».

Ελληνικό: Δουλεία για δουλειά

Ο Γενικός Γραμματέας των οικοδόμων εξαπέλυσε «πυρά» για το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την εξόντωση των εργαζομένων.

«Θέσπισαν αντεργατικούς νόμους, το 13ωρο, το 12ωρο. Αυτό αποτυπώνεται εδώ μέσα με δουλειά ήλιο με ήλιο, από Δευτέρα έως Κυριακή, με αποτέλεσμα τα εργατικά ατυχήματα να μεγαλώνουν», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι πέρυσι υπήρξε και περιστατικό που άφησε τετραπληγικό έναν εργαζόμενο.



To ίδιο ανέφερε στην ομιλία του και ο Βάλσαμος Συρίγος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού:



«Αυτό το αίμα βαραίνει πρώτα και κύρια την κυβέρνηση που έχει κάνει νόμο το 13ωρο, τις ατελείωτες ώρες δουλειάς, τις ατελείωτες μέρες δουλειάς, για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κερδοφορία των ομίλων. Βαραίνει και τις κατασκευαστικές εταιρείες και τους μονοπωλιακούς ομίλους που δεν λογαριάζουν τίποτα παρά μόνο να κερδίζουν»



