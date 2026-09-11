Θάνατος Μαζωνάκη: «Κάνει detox όλο τον οργανισμό» - Όταν η γιατρός διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση σε συνέδριο

Περαιτέρω εκθέτει την «κομπογιαννίτη» γιατρό, βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα από ιατρικό συνέδριο του 2023, στο οποίο η κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσίαζε δημοσίως το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποίησε πάνω του.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη της ΕΡΤ, η γιατρός, η οποία αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις, εμφανίζεται σε συνέδριο να δηλώνει ικανοποιημένη για την απόκτηση του μηχανήματος, περιγράφοντας μάλιστα αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας του και τα υποτιθέμενα οφέλη του για τον οργανισμό.

Συγκεκριμένα, στο επίμαχο βίντεο, η γιατρός ακούγεται να λέει: «Το συγκεκριμένο μηχάνημα κάνει detox όλο τον οργανισμό μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια.

Πάτησε πάνω στην ανάγκη καθαρισμού ενός ανθρώπου από την περιβαλλοντική μόλυνση που όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, και τη μετάφραση των τοξινών στον ψυχισμό μας. Το αίμα περνά, καθαρίζεται, και στα φίλτρα συγκρατούνται ό,τι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας».

Θάνατος Μαζωνάκη - «Κάνει detox» διαφήμιζε η γιατρός

Η αποκάλυψη προκαλεί νέα ερωτήματα, καθώς η δημόσια αυτή παρουσίαση πραγματοποιήθηκε το 2023, δηλαδή αρκετά χρόνια πριν από την τραγική κατάληξη της υπόθεσης.

Διαβάστε ακόμα: Ποια είναι η γιατρός που θα έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Παράλληλα, έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει γνωστοποιήσει ότι σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το γεγονός ότι η ίδια μιλούσε ανοιχτά σε επιστημονικά συνέδρια για τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας και μάλιστα περιέγραφε τη λειτουργία της, αναμένεται να βρεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνών, που επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη δραστηριότητα του ιατρείου και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιούνταν οι επίμαχες πράξεις.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ το βίντεο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτυπώνει δημόσια τοποθέτηση της κατηγορούμενης σχετικά με την κατοχή και χρήση του μηχανήματος.