Θάνατος Μαζωνάκη: Ο ΙΣΑ διαψεύδει τους γιατρούς για άδεια σε μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) τους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τους οποίους ο Σύλλογος είχε χορηγήσει άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε θα παρείχε τέτοια έγκριση, ενώ σημειώνει πως κατά τους επανειλημμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ή η λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει επίσης ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του αναφορικά με όσα, όπως υποστηρίζει, κατέθεσαν ψευδώς οι δύο γιατροί.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ έχει ήδη αποφασίσει να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος τους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διεξαχθεί, ο ΙΣΑ θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές, προκειμένου να συμβάλει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και στην ανάδειξη της αλήθειας.