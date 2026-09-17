Ένα σημαντικό ποσό συγκέντρωσε το Humanity Greece, μετά την επιθυμία της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί το Εθελοντικό Κέντρο.

Σε ανακοίνωσή του, το Humanity Greece ενημερώνει πως οι «δωρεές που έγιναν στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη ξεπέρασαν τις 11.000 ευρώ, έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του».

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«Όταν ένας άνθρωπος "φεύγει" αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη αλλά και όλα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει. Από τις δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26 ευρώ» επισημαίνεται, ειδικότερα.

Το ποσό θα διατεθεί για να δημιουργηθεί μία «κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα βρίσκεται, όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται».

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«Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση η οποία κλείνει ως εξής:

«Έτσι, η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε όπως άλλωστε έκανε, αθόρυβα, δυνατά και ουσιαστικά...».

Humanity Greece | Instagram/Humanity Greece