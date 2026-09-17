Γιώργος Μαζωνάκης: Ερευνάται ο ρόλος του υπνοθεραπευτή - Μετά την πλασμαφαίρεση, είχε ραντεβού μαζί του

Στο κάδρο των ερευνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει μπει και ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε μία από τις δύο φωτογραφίες του τραγουδιστή που τράβηξε η γιατρός στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Ο ακριβής ρόλος του υπνοθεραπευτή των βορείων προαστίων δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως και, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν είναι υπό ποινική διερεύνηση.

Ο ίδιος εμφανίστηκε, αυτοβούλως, στον ανακριτή για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις και αναμένεται να πάει, επίσημα, στο ανακριτικό γραφείο τη Δευτέρα.

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Το άτομο αυτό ήταν εξωτερικός συνεργάτης για γιατρού και φαίνεται πως εκείνη του έστελνε πελατεία.

Εκείνη, όπως γίνεται γνωστό από την ΕΡΤ, είχε ως πάγια τακτική να φωτογραφίζει τους ασθενείς της.

Σύμφωνα με τον υπνοθεραπευτή, δεν έλαβε την φωτογραφία του τραγουδιστή, ο οποίος ήταν ξαπλωμένος και με κλειστά μάτια, για να δώσει ιατρικές συμβουλές για την κατάστασή του.

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Όπως προκύπτει, μετά την θεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε και μαζί του ραντεβού στην περιοχή του Ψυχικού.

Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από την μαρτυρία του ταξιτζή, που μετέφερε τον τραγουδιστή στην Καρνεάδου και είπε ότι μετά θα τον πήγαινε στο Ψυχικό, αλλά και από τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει η γιατρός με τον υπνοθεραπευτή.