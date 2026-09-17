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Γιώργος Μαζωνάκης: Το μελωδικό αντίο της Άλκηστις Πρωτοψάλτη με ένα τραγούδι «που τον είχε αγγίξει»

Με ένα τραγούδι είπε το δικός της αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

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Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Άλκηστις Πρωτοψάλτη | Instagram/michalis_pantelidis
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Στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε, επί σκηνής, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αφιερώνοντάς του ένα από τα τραγούδια της που αγαπούσε.

Στην τελευταία της εμφάνιση, η καλλιτέχνις μίλησε, συγκινημένη, για τον Γιώργο Μαζωνάκη και ερμήνευσε ένα τραγούδι, που, όπως είπε, «τον άγγιξε και μου το τραγούδησε πολλές φορές».

Λόγος για το «Η σωτηρία της ψυχής».

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Δίπλα στον Νίκο Πορτοκάλογλου, λοιπόν, ερμήνευσε τη μεγάλη της επιτυχία αποχαιρετώντας έτσι τον αγαπημένο καλλιτέχνη.


 
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Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η κα Πρωτοψάλτη είχε αναρτήσει ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram με τον ίδιο τον τραγουδιστή να ερμηνεύει το τραγούδι της.

Οδηγώντας, άκουγε το τραγούδι και σιγοτραγουδούσε και ο ίδιος τους στίχους.

«Ακριβώς Γιώργο μου» έγραψε τότε η ερμηνεύτρια.

 

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