Η θέση των γιατρών για την απολογία της Τρίτης: Η έκθεση των εργαστηρίων της ΕΛΑΣ που τους «έκαψε»

Νέα τροπή στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα (14/09) ενώπιον του ανακριτή και παρέμειναν για περισσότερες από πέντε ώρες έξω από το ανακριτικό γραφείο. Μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας, έλαβαν νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν αύριο, στη 1 το μεσημέρι.

Ούτε οι ίδιοι ούτε οι συνήγοροί τους θέλησαν να κάνουν δηλώσεις για τη νέα εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη προετοιμάσει πολυσέλιδα απολογητικά υπομνήματα, τα οποία αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή πριν από την έναρξη των απολογιών.

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Τι υποστηρίζει το ζευγάρι των γιατρών

Ο παθολόγος φέρεται να επιμένει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό και ότι κλήθηκε από τη σύζυγό του να βοηθήσει μετά τις 4 το απόγευμα.

Στο πλαίσιο της υπεράσπισής του, σήμερα κατέθεσαν δύο μάρτυρες, μία γραμματέας του ιατρείου και ένας ασθενής του.

Από την πλευρά της, η σύζυγός του φέρεται να αποδίδει τα κενά και τις αντιφάσεις στην ένταση και τον πανικό της στιγμής, υποστηρίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι δεν είχε δόλο κατά τη διαχείριση του περιστατικού.

Οι ισχυρισμοί τους αναμένεται να αξιολογηθούν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, ενώ στη συνέχεια θα κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Η έκθεση των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Star, η δεύτερη έκθεση των εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να έρχεται σε αντίθεση με βασικούς ισχυρισμούς του ζευγαριού και να καταγράφει στοιχεία που οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανές κινήσεις συγκάλυψης.

Το χρονολόγιο που προκύπτει από την έκθεση περιλαμβάνει κρίσιμες χρονικές στιγμές:

14:37: Το μηχάνημα ξεκινά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

14:44 και 14:45: Η γιατρός φέρεται να τραβά δύο φωτογραφίες του καλλιτέχνη, στις οποίες εμφανίζεται με κλειστά μάτια.

15:22: Το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί και καταγράφεται ο πρώτος συναγερμός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για συναγερμό που σχετίζεται με τη φλεβική πίεση.

15:23: Καταγράφεται νέος συναγερμός.

15:45: Ενώ το μηχάνημα φέρεται να είναι εκτός λειτουργίας, καταγράφονται ακόμη δύο συναγερμοί. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενεργοποιήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα.

16:11: Καλείται το ΕΚΑΒ, δηλαδή περίπου 49 λεπτά αργότερα.

Τα κινητά τηλέφωνα και οι κινήσεις που εξετάζουν οι Αρχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με το Star, και τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών.

Μετά τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος, τα κινητά τους φέρονται να παύουν να καταγράφουν δραστηριότητα. Το κινητό της γιατρού φέρεται να «νεκρώνει» στις 15:32, ενώ του γιατρού στις 15:50.

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Τα κινητά εμφανίζονται ξανά ενεργά περίπου στις 17:00.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν κατά το διάστημα αυτό επιχειρήθηκε να αλλοιωθεί ή να αποκρυφτεί κάποιο στοιχείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη που φέρεται να τράβηξε η γιατρός έχουν διαγραφεί από το κινητό της.

Ωστόσο, σε μεταγενέστερη φωτογραφία που φέρεται να τραβήχτηκε περίπου στις 19:00, λίγο πριν μεταβεί στην Ασφάλεια, καταγράφονται σύμφωνα με το ρεπορτάζ τόσο η ακριβής ώρα όσο και η τοποθεσία.

Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής απολογίας των δύο γιατρών, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.