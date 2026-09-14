Θάνατος Μαζωνάκη: «Σκοτώσατε τον Γιώργο μας» - Ένταση στην Ευελπίδων κατά την άφιξη των δύο γιατρών

Ένταση σημειώθηκε στην Ευελπίδων κατά την άφιξη των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε από το σημείο δημοσιογράφος του OPEN, συγκεντρωμένοι πολίτες αντέδρασαν στην άφιξη των γιατρών, με μία γυναίκα να φωνάζει «δολοφόνοι, σκοτώσατε τον Γιώργο μας».

Η ίδια γυναίκα, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, αναφέρθηκε και σε περιστατικό στο Λουτράκι, υποστηρίζοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βοηθήσει οικονομικά ένα κατάστημα προκειμένου να εξοφλήσει οφειλή προς τη ΔΕΗ.

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Η γυναίκα συνέχισε να διαμαρτύρεται και μέσα στον χώρο των δικαστηρίων, επαναλαμβάνοντας: «Σκοτώσατε τον Γιώργο μας, τι μεγάλη αδικία είναι αυτή».

Οι δύο γιατροί βρίσκονται πλέον ενώπιον του ανακριτή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ξεκινήσει η απολογία τους.

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε βάρος τους, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, προκύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία από τις καταθέσεις, την εξέταση των μηχανημάτων και την αστυνομική έρευνα.

Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί

Το κατώφλι της Ευελπίδων πέρασε το ζευγάρι γιατρών, που κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι, προκειμένου να απολογηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση. Αν συμβεί αυτό, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν νέα προθεσμία, ως αύριο Τρίτη, για να απολογηθούν πάνω στο νέο κατηγορητήριο.

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Οι δύο γιατροί έχουν ήδη πέσει σε αρκετές αντιφάσεις, ενώ σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το ποια γραμμή θα ακολουθήσου και τι θα ισχυριστούν για το μοιραίο απόγευμα στο Κολωνάκι.