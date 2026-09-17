Θάνατος Μαζωνάκη: Το κρίσμο ερώτημα της άγνωστης φαρμακευτικής ουσίας - Μεταγωγή των γιατρών στη φυλακή

Λίγο μετά τις 6:30 ξεκίνησε η επιχείρηση για τη μεταγωγή της γιατρού στις φυλακές Κορυδαλλού από το ΑΤ Κυψέλης όπου κρατήθηκε μετά την προφυλάκισή της, ύστερα από την πολύωρη απολογία της για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο σύζυγός της, επίσης προφυλακισμένος κρατείται στη ΓΑΔΑ και εντός της ημέρας θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Με την απόφαση για την προφυλάκισή τους, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της ανάκρισης για την υπόθεση.

Πλέον, στο «μικροσκόπιο» των αρχών τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του.

Θάνατος Μαζωνάκη - Το ζήτημα της «άγνωστης» ουσίας

Από τα ευρήματα του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αποδεικνύεται ότι η γιατρός αγνόησε τους συναγερμούς και διακινδύνευσε η ζωή του τραγουδιστή.

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Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας διαπίστωσαν σε ότι αφορά το πρώτο σημείο κινδύνου ακούστηκε στις 3:22 και παρόλα αυτά η γιατρός αγνόησε τις ενδείξεις της ιατρικής πράξης, ενώ το ΕΚΑΒ φαίνεται ότι εκλήθη στις 4:23.

Από την άλλη γίνεται επισταμένη έρευνα στα φίλτρα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος για τα εάν χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποια άλλη φαρμακευτική ουσία.

Θάνατος Μαζωνάκη - Ερευνώνται ευθύνες του ΙΣΑ

Την ίδια στιγμή, παράλληλη έρευνα εξετάζει τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Στο πλαίσιο της εξετάζεται εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες από τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι.

Με σκληρά λόγια το ΕΚΑΒ απαντά στις αιτιάσεις των κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αποκαλύπτει τι είδαν οι διασώστες όταν πήγαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου μετά την κλήση.

«Δεν τον είχαν οριζόντια, τον είχαν σε ημικαθιστή θέση. Δηλαδή κάνανε τόση ώρα σε ημικαθιστή θέση [και] με το ένα χέρι κάνανε κάρπα όταν φτάσανε τα πληρώματα.

Απ’ ότι φάνηκε εκεί που φτάσανε οι διασώστες, ήταν ήδη σε ανακοπή. Ήταν άσφυγμος και δεν γνωρίζουμε και πόση ώρα ήταν σε ανακοπή», δήλωσε στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.