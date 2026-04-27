Θάνατος Μυρτώς στην Κεφαλονιά: Κοκαΐνη, κάνναβη και αλκοόλ στο αίμα της 19χρονης

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν την παρουσία ινδικής κάνναβης, μεταβολιτών κοκαΐνης, καθώς και μικρής ποσότητας αλκοόλ στον οργανισμό της 19χρονης.

Η καταγγελία για το οργανωμένο κύκλωμα

Ο πατέρας της 19χρονης, σε μια κατάθεση ψυχής, κάνει λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο που παγίδευσε την κόρη του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θα δούμε πράγματα που δεν τα πιστεύει νους ανθρώπου, δεν θα το πιστεύουν τα μάτια μας. Αυτή η ομάδα παρέσυρε το παιδί μου, παγίδευσαν το παιδί μου, που ο καθένας έπαιζε το ρόλο του.

Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση, με τα κατάλληλα προσόντα για να διεκπεραιωθεί όλο αυτό το σκηνικό. Δεν είμαι κάνα παιδί εγώ, είμαι μεγάλος άνθρωπος, δεν φανταζόμουνα τέτοιο κύκλωμα στην Κεφαλονιά 150 μέτρα πιο κάτω από το σπίτι μου».

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο πατέρας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για όλους τους πολίτες, περιγράφοντας πώς η δράση αυτών των κυκλωμάτων μπορεί να καταστήσει τον οποιονδήποτε θύμα:

«Δεν φοβάμαι για τα παιδιά μας πια. Κινδυνεύουμε όλοι. Όλοι. Όταν έχουν τέτοια χαπάκια, που τα λένε χάπια βιασμού.

Πίνεις καφέ στην πλατεία και σου βάζει ένας, ένα χάπι τέτοιο και είσαι για 24 ώρες ρομπότ, υποχείριο δικό τους, σε κάνει ό,τι θέλει. Γιατί να μην μπορεί να το κάνει και σε μένα και σε σας και σε όλο τον κόσμο;».

Την ώρα που η αυτοψία στο μοιραίο δωμάτιο του ξενοδοχείου βρίσκεται σε εξέλιξη, ο πόνος των γονιών μετατρέπεται σε μια απελπισμένη αναμονή για δικαίωση, με τον πατέρα να προβαίνει σε μια δήλωση που σοκάρει:

«Δεν ξέρετε τι πόνο έχουμε μάνα και εγώ. Δεν ξέρετε, δεν περιγράφεται. Δεν θα ζήσουμε εμείς θα δείτε τη συνέχεια ποια είναι. Εξαντλούμε όλες μας τις δυνάμεις για να δικαιωθεί το παιδί μας. Μετά δεν χρειαζόμαστε εμείς.

Τον σιχαίνομαι αυτόν τον κόσμο. Χωρίς την Μυρτώ τι να κάνουμε τη ζωή; Το σπίτι μας είναι ξένο τώρα. Μέχρι το σκυλάκι που είχε, είναι πάνω στο κρεβάτι και κλαίει. Θα πεθάνει πρώτα το σκυλάκι και μετά θα πεθάνουμε κι εμείς. Κι αν δεν πεθάνουμε, θα δώσουμε τέλος. Δεν θέλουμε αυτήν την ζωή».

Στο φως και άλλες καταγγελίες

Το κουβάρι της υπόθεσης φαίνεται πως τώρα αρχίζει να ξετυλίγεται. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, και άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά έχουν προσεγγίσει το περιβάλλον της 19χρονης, καταγγέλλοντας πως και τα δικά τους παιδιά κινδύνευσαν από το ίδιο κύκλωμα.

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, με την τοπική κοινωνία να ζητά επίμονα την απόδοση δικαιοσύνης.