Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό και τρέχει

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με την βομβιστικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς που έλαβαν χώρα σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς υλικό από κάμερες ασφαλείας ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο διακρίνονται οι κινήσεις ενός από τους δράστες λίγο πριν από την έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιντεοληπτικό υλικό προέρχεται από κάμερες που βρίσκονται στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης, στην περιοχή της Άνω Τούμπας.

Στο βίντεο που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ καταγράφεται ένα άτομο νεαρής ηλικίας, ντυμένο με τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα και καπέλο, ενώ έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μαντήλι.

Ο δράστης φαίνεται να έχει στα χέρια του μια μαύρη σακούλα, να εισέρχεται στον προαύλιο χώρο της πολυκατοικίας, να αφήνει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και να φεύγει τρέχοντας.

Σε δεύτερο βίντεο καταγράφεται η στιγμή της πυροδότησης και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η έκρηξη των γκαζακίων, η οποία δημιουργεί φλόγες στην είσοδο και στην πρόσοψη του κτιρίου.

Μετά από ανάλυση του οπτικού υλικού, συμπεραίνεται ότι μεσολάβησαν περίπου 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο μέχρι την έκρηξη. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε βραδύκαυστη ύλη, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος διαφυγής στους εμπλεκόμενους.

Το βιντεοληπτικό υλικό έχει ενταχθεί στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση και εξετάζεται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων.

Αφροδίτη Νέστορα: Σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εγκαυμάτων

Σταθερή και ελεγχόμενη κρίνεται η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση που έλαβε χώρα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της, τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενοίκων, όπως ενημέρωσε το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης,

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στη «Μονάδα Εγκαυμάτων», ωστόσο ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί πότε πρόκειται να λάβει εξιτήριο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα σε χέρια και πόδια, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Μετά το εξιτήριό της αναμένεται να προγραμματιστεί και η κηδεία της μητέρας της, προκειμένου να μπορέσει να παρευρεθεί.

Τα τρία στοιχεία που θα «προδώσουν» τους δράστες

Το ενδιαφέρον των Αρχών έχει εστιαστεί στην υπόθεση των βομβιστικών επιθέσεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες που προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Οι Αρχές πλεόν επικεντρώνονται στην αναζήτηση DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αλλά και σε μια μονωτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φέρεται να κινήθηκαν με δύο δίκυκλα.

Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες από μαρτυρίες και οπτικό υλικό δείχνουν μεγάλη πιθανότητα να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών.