Θεσσαλονίκη: Βίντεο-ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύγκρουση λεωφορείων και την πρόσκρουση σε στάση. Το τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη 09/11, γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, λεωφορείο της εταιρείας, που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 57 με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση. Την ίδια στιγμή, λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε στο στέγαστρο της στάσης και στη συνέχεια στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνεται πως τραυματίστηκαν 4 γυναίκες εκ των οποίων η μια πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η 21 τραυματίας συνεχίζει να είναι υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», ωστόσο συνεχίζει να βελτιώνεται.

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Το βίντεο δείχνει την σφοδρότητα του ατυχήματος, με την στάση του λεωφορείου να έχει διαλυθεί και ξηλωθεί πλήρως, και να έχει ακουμπήσει σταθμευμένα οχήματα.

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι επαρχιακός δρόμος και ανήκει στην Περιφέρεια. Οι δύο δήμοι που ανήκουν εκεί πρέπει να υπερκεράσουν διάφορα εμπόδια έτσι ώστε να καταθέσουν μια κοινή μελέτη για να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια και να γίνουν πεζοδρόμια και διαβάσεις.