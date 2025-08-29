Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με την Porsche να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα λίγο πριν τη σύγκρουση

Βίντεο ντοκουμέντο με την Porsche να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν εμπλακεί σε τροχαίο τα ξημερώματα στην εθνική οδό που συνδέει την πόλη με τηα Νέα Μουδανιά, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που παρουσιάζει η ιστοσελίδα voria.gr, διακρίνεται η μαύρη πολυτελής Porsche να περνάει από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα στο 21''.

Η Τροχαία έρευνα εάν η 45χρονη κατάφερε να σπάσει μόνη της την ηλιοροφή του αυτοκινήτου της και να φύγει από το σημείο του ατυχήματος ή κάποιος άλλος το έκανε απ' έξω, ώστε να απεγκλωβιστεί από το όχημά της.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τρύφων Σαμαράς, δύο ακόμα κοπέλες και η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche βρίσκονταν στο αμάξι λίγη ώρα πριν το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη.

Ο γνωστός κομμωτής, δεν είχε καμία εμπλοκή με το τροχαίο, όμως είχε γνωριστεί με την ιδιοκτήτρια του οχήματος λίγο νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που θα έκαναν.

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche - Βγήκε θετική στο αλκοτέστ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche, που εγκατέλειψε το σημείο και νωρίτερα είχε προσαχθεί, φέρεται να ομολόγησε ότι οδηγούσε εκείνη και συνελήφθη .

Όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΙ, είχε βρεθεί θετική στο αλκοτέστ, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για αιμοληψία.

Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη είχε εντοπιστεί από τις Αρχές και είχε οδηγηθεί νωρίτερα στο ΑΤ Θέρμης, προκειμένου να ρίξει «φως» στην υπόθεση και στο βασικό ερώτημα για το ποιος βρισκόταν τελικά πίσω από το τιμόνι.

Θέρμη: Πώς έγινε το τροχαίο

Τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα (μια μαύρη Porche), το οποίο κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.