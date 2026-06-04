Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το ΑΧΕΠΑ κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε το «παρών» σήμερα (4/6), στη Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα Οφθαλμολογική Κλινική.Την ίδια στιγμή, έξω από το κτίριο διαμαρτύρονταν οι υγειονομικοί.

Συγκεκεριμένα, οι υγειονομικοί έχουν ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις από νωρίς το πρωί. Μόλις έφτασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, πήγε στο σημείο και συνομίλησε μαζί τους. Του είπαν ότι επιθυμούν να έχουν μία ολιγόλεπτη συνάντηση μαζί του και ο υπουργός απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία των υγειονομικών να συναντηθεί μαζί του.

Τον Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με το thefestival.gr, υποδέχθηκαν επίσης η διοίκηση του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ αλλά και ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης ενώ η η διευθύντρια ΕΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Βορείου Ελλάδος, Τζίνα Λεπτοκαρίδου.

Τα θέματα, που θέλουν να προτάξουν οι υγειονομικοί στη συζήτηση με τον Άδωνι Γεωργιάδη είναι η ενίσχυση τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά αλλά και τα ρεπό, που έχουν να λαμβάνουν.