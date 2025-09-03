Θεσσαλονίκη: Και φέτος δωρεάν μετακινήσεις για τους μαθητές - Πώς θα εκδώσουν την ThessCard

Δωρεάν μετακινήσεις για τους μαθητές όλων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τις διαδρομές τους από και προς τις σχολικές μονάδες, εξασφάλισε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης για την νέα σχολική χρονιά.

Μοναδική προϋπόθεση για τις δωρεάν μετακινήσεις των μαθητών είναι η απόσταση μεταξύ του σπιτιού και του σχολείου τους να είναι ή να υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόμετρα.

Το μέτρο, πέρσι, βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από την μαθητική κοινότητα, καθώς 2.900 δικαιούχοι μαθητές έλαβαν και αξιοποίησαν τις δωρεάν κάρτες απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΘ, που προπλήρωσε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας, φέτος, δεδομένων των αλλαγών που έχουν επέλθει στο συγκοινωνιακό τοπίο της Θεσσαλονίκης, στο συντονισμό και την εποπτεία των δημόσιων συγκοινωνιών,οι δικαιούχοι μαθητές για να εξασφαλίσουν τις δωρεάν μετακινήσεις , θα πρέπει προηγουμένως να εκδώσουν την Προσωποποιημένη Κάρτα Κομίστρου ThessCard.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να δώσουν για να καταγραφεί, τον αριθμό της Κάρτας τους στις Διευθύνσεις των Σχολείων τους.

«Στόχος μας είναι το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις των μαθητών να 'τρέξει' από την πρώτη κιόλας μέρα επαναλειτουργίας των σχολείων. Γι΄ αυτό, είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με τον ΟΣΕΘ και ενημερώνουμε εγκαίρως τόσο τους γονείς και τους μαθητές, όσο και τις Διευθύνσεις των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης, για τις μικρές διαφοροποιήσεις που επέρχονται φέτος στην εφαρμογή του», επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κ. Γιουτίκας.

«Δική μας βούληση είναι να καλύψουμε το σύνολο των φετινών δικαιούχων μαθητών, χωρίς περιττές καθυστερήσεις», συμπλήρωσε.

Θεσσαλονίκη: Πώς μπορούν οι μαθητές να εκδώσουν την ThessCard

Η έκδοση προσωποποιημένης κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΟΣΕΘ και έπειτα η κάρτα, είτε θα παραλαμβάνεται από το εκδοτήριο, είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά δωρεάν.

Ηλεκτρονική έκδοση της προσωποποιημένης κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΟΣΕΘ εδώ: https://oseth.com.gr/el/thesscard-gia-leoforeia-0

Τα εκδοτήρια για την παραλαβή των προσωποποιημένων καρτών βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

Πλατεία Ελευθερίας, Βενιζέλου 1 Μητροπόλεως

Αεροδρόμιο, Ε.Ο. Αεροδρομίου Θεσ/νίκης

Παπαναστασίου 1ος Όροφος, Αλ. Παπαναστασίου 90

Γούναρη, Τσιμισκή 113

Τ/Σ Λαγκαδά, 1ο χλμ. Λαγκαδά - Θεσ/νίκης

Β. Όλγας, Βασ. Όλγας 164

Έκδοση της προσωποποιημένης κάρτας στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ με φυσική παρουσία μπορεί να γίνει στα παρακάτω σημεία:

Γραφεία ΟΑΣΘ, Αλ. Παπαναστασίου 90 - Ισόγειο

Π.Π Γερμανού, Π.Π. Γερμανού 46 κατάστημα

ΔΙΠΑΕ Σίνδου

Α/Σ ΙΚΕΑ, 12ο χλμ. Θεσ/νίκης -Περαίας, 55535 (Από 1 Σεπτεμβρίου 2025 θα είναι διαθέσιμη η προσωποποίηση).

