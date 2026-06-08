Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 24χρονου που αποπειράθηκε να σκοτώσει την αδελφή του και τον σκύλο της

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 24χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται πως αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του αλλά και το σκυλί της.
Όταν ο 24χρονος κινήθηκε κατά της γυναίκας, φέρεται να επενέβη το σκυλί της για να την προστατεύσει, με αποτέλεσμα να δεχθεί και αυτό επίθεση, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε το πρωί της Κυριακής (07/06) στην αστυνομία στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
Για την υπόθεση διενεργήθηκε έρευνα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
Σύμφωνα με όσα έγιναν εις βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς.
Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην αρμόδια ανακριτική Αρχή.
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