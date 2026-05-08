Θρίλερ με το πλωτό drone στην Λευκάδα: Αναφορές ότι βρέθηκαν εκρηκτικά - Τα σενάρια που εξετάζονται

Το περιστατικό με το πλωτό drone που εντοπίστηκε στο Ιόνιο Πέλαγος κοντά στη Λευκάδα, ερευνά η ΕΥΠ και οι Ένοπλες Δυνάμεις και όπως όλα δείχνουν πρόκειται για μία πολύ σοβαρή υπόθεση «εθνικών διαστάσεων».

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο Mega, αποκάλυψε ότι οι έρευνες είναι εντατικές και βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ έκανε λόγο για ένα «υπερσύγχρονο» drone.

«Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει αναστατώσει τις αρχές, με το δεδομένο ότι βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στο θαλάσσιο drone, με τις ελληνικές αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός ποιος ήταν ο στόχος του θαλάσσιου drone στο νησί της Λευκάδας», δήλωσε αρχικά ο αστυνομικός συντάκτης.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι : «Εξετάζονται διάφορα σενάρια. Το drone είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνάται το ενδεχόμενο ένας από τους στόχους να ήταν κάποιο ρωσικό πλοίο διότι έγινε ένα αντίστοιχο χτύπημα στο λιμάνι του Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο, τον φετινό Μάρτιο του 2026, όπου χτυπήθηκε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο από θαλάσσιο drone. Είχε καταγγείλει τη σχετική μεθόδευση και στη σχετική κίνηση η Ρωσία», ανέφερε.

A USV drone was discovered off the coast of Lefkada by local fishermen earlier today. The sea drone has been retrieved by the Hellenic Coast Guard, with assistance from Armed Forces personnel, as authorities investigate how and why it reached Greek waters. pic.twitter.com/JnPD7RMEgU — Daphne Tolis (@daphnetoli) May 7, 2026

Τα σενάρια για το πλωτό drone

Αναφορικά με τα σενάρια που εξετάζονται για το drone ο Βασίλης Λαμπρόπουλος τόνισε ότι: «Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για προβοκάτσια στη χώρα (Ρωσία). Μιλάνε όλοι για μια πολύ σοβαρή υπόθεση σε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και πολύ πιθανό να υπάρχουν ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες».

To drone μάλιστα, όπως εξήγησε είναι «υπερσύγχρονο, ουκρανικής κατασκευής». «Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από στρατιωτικούς, στελέχη της ΕΥΠ και Λιμενικό και μιλάνε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση εθνικών διαστάσεων».

Λευκάδα: Πώς βρέθηκε το drone

Υπενθυμίζεται ότι, το drone, βρέθηκε μέσα σε σπηλιά του νησιού, από ψαράδες που περνούσαν εκείνη την ώρα από το σημείο. Οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν πως την ώρα που εντοπίστηκε δούλευε ακόμα η μηχανή του και ήταν σε πλήρη λειτουργία.

Το έδεσαν στο σκάφος τους και το μετέφεραν μέχρι το λιμάνι, ενώ ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.