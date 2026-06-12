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Θύμα απάτης 13χρονη στη Χαλκιδική: Παρέδωσε κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ σε... «ασφαλιστή»

Το παιδί πείστηκε ότι κινδυνεύει ο πατέρας του και έδωσε σε μέλος του κυκλώματος απατών κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 5.500 ευρώ.

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Οι τηλεφωνικές απάτες έχουν εξαπλωθεί και σε ανήλικα πλέον, με 13χρονη στην περιοχή της Χαλκιδικής να πέφτει θύμα επιτήδειου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης προσποιήθηκε ότι καλεί εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας και ισχυρίστηκε πως ο πατέρας της ανήλικης κινδύνευε να επιβαρυνθεί με πρόστιμο.

Με το πρόσχημα αυτό έπεισε το κορίτσι να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε μέσα στην οικία και να το παραδώσει προκειμένου να διευθετηθεί η υποτιθέμενη εκκρεμότητα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η 13χρονη παρέδωσε σε γυναίκα - συνεργό, η οποία μετέβη στο σπίτι, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 5.500 ευρώ.

Το περιστατικό απάτης συνέβη χθες, Πέμπτη (11/06) το μεσημέρι και καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.

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