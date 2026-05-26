Μενού

«Τι το βρήκε το παιδί μου;» - Συγκινεί η μητέρα του Παρασκευά Άντζα

Τα συγκινητικά λόγια της μητέρας του Παρασκευά Άντζα, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, σε ηλικία μόλις 49 ετών, μετά από μάχη με την ALS.

Reader symbol
Newsroom
Παρασκευάς Άντζας
Παρασκευάς Άντζας | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Βαρύ παραμένει το κλίμα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά τον θάνατο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, σε ηλικία μόλις 49 ετών, μετά από μάχη με την ALS.

Η μητέρα του ποδοσφαιριστή μίλησε για την απώλεια του γιου της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR, λέγοντας:

«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Πώς του έτυχε αυτό το πράγμα; Τι ήταν αυτό που τον βρήκε; Το καθάρισε σε επτά μήνες», είπε η γυναίκα.

Η μητέρα του αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο που πέρασε ο ίδιος πριν εμφανιστεί η ασθένεια, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Από τότε που αρρώστησε το παιδί μου, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Μου λένε να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο να κάνω; Αυτό ήταν το παιδί μου κι έφυγε».

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε και για τον χαρακτήρα του, αλλά και για την αδυναμία που είχε στα παιδιά του: «Ήταν ένα παιδί διαμάντι. Τα παιδιά του τα αγαπούσε πολύ, έδινε και την ψυχή του γι’ αυτά, παρότι ήταν χωρισμένος».

Ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον αθλητικό κόσμο, με παλιούς συμπαίκτες, ομάδες και φιλάθλους να αποχαιρετούν έναν ποδοσφαιριστή που έχει μείνει στην ιστορία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ