Βαρύ παραμένει το κλίμα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά τον θάνατο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, σε ηλικία μόλις 49 ετών, μετά από μάχη με την ALS.

Η μητέρα του ποδοσφαιριστή μίλησε για την απώλεια του γιου της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR, λέγοντας:

«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Πώς του έτυχε αυτό το πράγμα; Τι ήταν αυτό που τον βρήκε; Το καθάρισε σε επτά μήνες», είπε η γυναίκα.

Η μητέρα του αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο που πέρασε ο ίδιος πριν εμφανιστεί η ασθένεια, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Από τότε που αρρώστησε το παιδί μου, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Μου λένε να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο να κάνω; Αυτό ήταν το παιδί μου κι έφυγε».

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε και για τον χαρακτήρα του, αλλά και για την αδυναμία που είχε στα παιδιά του: «Ήταν ένα παιδί διαμάντι. Τα παιδιά του τα αγαπούσε πολύ, έδινε και την ψυχή του γι’ αυτά, παρότι ήταν χωρισμένος».

Ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον αθλητικό κόσμο, με παλιούς συμπαίκτες, ομάδες και φιλάθλους να αποχαιρετούν έναν ποδοσφαιριστή που έχει μείνει στην ιστορία.