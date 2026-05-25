Την Τρίτη στην Δράμα η κηδεία του Παρασκευά Άντζα

Θλίψη στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα (25/5), μετά από μάχη με τη νόσο ALS - μυατροφική πλευρική σκλήρυνση.

Το τελευταίο «αντίο» στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή θα δοθεί αύριο Τρίτη (26/05) στις 17:00, με εξόδιο ακολουθία στο Μοναστηράκι Δράμας, σε κλίμα βαθιάς θλίψης και παρουσία συγγενών και φίλων.

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός που φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Τα τελευταία χρόνια, o Παρασκευάς Άντζας έδινε τη δική του μάχη με τη νόσο ALS και άφησε την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Δράμας, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες.

Ποιος ήταν ο Παρασκευάς Άντζας

Η σταδιοδρομία του Παρασκευά Άντζα στο ποδόσφαιρο ξεκίνησε στον Πανδραμαϊκό στη Γ’ Εθνική το 1993.

Το 1995 αποκτήθηκε από την Ξάνθη και τρία χρόνια αργότερα, το 1998 πήγε στον Ολυμπιακό, όπου μέχρι το 2003 είχε 82 συμμετοχές σε αγώνες πρωταθλήματος, 18 στο Champions League και δύο στο κύπελλο UEFA σημειώνοντας και 1 γκολ.

Στα μέσα της περιόδου 2003-04 αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και ενώ ήταν βασικό του στέλεχος όπως και της εθνικής Ελλάδας, με την οποία είχε προκριθεί στα τελικά του Euro 2004 στην Πορτογαλία, ανακοινώνοντας αρχικά ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Τελικά, το υπόλοιπο της περιόδου (2003-04) αγωνίστηκε στη Δόξα Δράμας, ενώ τα επόμενα τρία χρόνια φόρεσε ξανά τη φανέλα της Ξάνθης.

Στον Ολυμπιακό επέστρεψε και πάλι το 2007 και παρέμεινε για δύο χρόνια, μέχρι το 2009 όταν και αποχώρησε, οριστικά αυτή τη φορά, από την ενεργό δράση.

Τι είναι η Αμυατροφική πλευρική σκλήρυνση

Η μυατροφική πλευρική σκλήρυνση είναι γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα και πρόκειται για εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος.

Η νόσος χαρακτηρίζεται από σπαστικότητα, δεσμιδώσεις και προοδευτική μυϊκή αδυναμία. Αποτέλεσμα είναι να προκαλεί δυσκολίες στην ομιλία, την κατάποση και, εν τέλει, οδηγεί σε διακοπή της αναπνοής.

Τα αίτια εμφάνισης της νόσου, στο 95% των περιπτώσεων, δεν γίνονται γνωστά, ενώ υπάρχει και η περίπτωση της κληρονομικότητας. Προς το παρόν, η ιατρική δεν έχει βρει κάποια θεραπεία για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και τη διάσωση των ασθενών από την Αμυατροφική πλευρική σκλήρυνση.